La bolsa española cede un 0,67% y cierra en los 17.885,9 enteros marcada por la volatilidad. El crudo Brent escala por encima de los 105 dólares mientras la AIE advierte de «la mayor crisis energética de la historia».

El selectivo español, el Ibex 35, ha completado este viernes, 24 de abril de 2026, su cuarta sesión consecutiva en terreno negativo. En una jornada caracterizada por la volatilidad y un movimiento en forma de «V», el índice nacional no ha logrado cerrar el hueco bajista de apertura y ha finalizado la sesión en los 17.885,9 puntos, lo que supone una caída del 0,67%. Esta deriva bajista refleja las dudas de los inversores ante el posible agotamiento comprador en el mercado europeo y un contexto geopolítico cada vez más complejo.

El escenario en el Viejo Continente muestra señales de corrección. El EuroStoxx 50 ha confirmado la pérdida del soporte de los 5.900 puntos, lo que, según los analistas, apunta a un tránsito desde un mercado tendencial hacia uno lateral. Los expertos señalan que, tras los recientes ascensos por encima de los 6.000 puntos, es normal un ajuste, aunque el soporte relevante no aparece hasta la zona de los 5.640-5.570 enteros.

Tensión geopolítica y crisis energética

El principal foco de inestabilidad proviene del Estrecho de Ormuz. El enfriamiento de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, sumado a las órdenes de Donald Trump para proteger el tráfico marítimo frente a la Guardia Revolucionaria, ha disparado la preocupación de los mercados. En este sentido, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha alertado de que el mundo se enfrenta a «la mayor crisis energética de la historia».

El cierre de Ormuz supone la pérdida de 13 millones de barriles de petróleo al día, una cifra superior a la registrada en las crisis de 1973 y 1979. Como consecuencia inmediata, el barril de petróleo Brent continúa su escalada y ya se sitúa por encima de los 105 dólares.

Protagonistas de la jornada: Indra, Viscofan y el sector tecnológico

En el plano corporativo nacional, Indra ha liderado las pérdidas en el Ibex 35 con una caída superior al 3%. Por el contrario, Viscofan ha presentado unos resultados positivos, con un beneficio neto de 33,7 millones de euros hasta marzo, lo que supone un incremento del 7,4% gracias a la evolución de volúmenes y precios.

Fuera de nuestras fronteras, el sector tecnológico vive una profunda transformación marcada por la Inteligencia Artificial (IA) y los ajustes de plantilla:

• OpenAI ha anunciado el lanzamiento de GPT-5.5, su modelo más avanzado hasta la fecha, capaz de planificar y ejecutar tareas complejas de forma autónoma.

• Intel se ha disparado en bolsa tras multiplicar por 29 las ganancias estimadas por el mercado, impulsada por sus centros de datos.

• Gigantes como Microsoft, Meta y Nike han anunciado nuevos recortes de plantilla, afectando a miles de empleados, en un esfuerzo por modernizar sus estructuras y financiar sus inversiones en IA.

Otros mercados y divisas

En el ámbito de las materias primas y criptodivisas, el oro ha perdido la cota de los 4.700 dólares y busca soporte en los 4.644. Por su parte, el Bitcoin ha experimentado una recogida de beneficios que lo ha situado por debajo de los 78.000 dólares. El euro, mientras tanto, permanece plano por debajo del nivel de los 1,17 dólares.