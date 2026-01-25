La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que la represión es el único elemento que mantiene en pie al Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, en un contexto marcado por la crisis política, la falta de legitimidad institucional y el aumento de la presión internacional sobre el Ejecutivo.

Machado, que se encuentra fuera del país tras una gira internacional para recabar apoyos políticos y diplomáticos, afirmó en declaraciones recientes que el actual régimen carece de respaldo popular y se sostiene exclusivamente mediante mecanismos coercitivos. “Lo único, lo único que soporta al régimen y a Delcy Rodríguez es la represión”, señaló.

La exdiputada subrayó que el uso sistemático de la fuerza, la persecución política y la existencia de presos por motivos ideológicos evidencian el carácter autoritario del Gobierno. Según la dirigente opositora, estas prácticas se han intensificado en los últimos meses ante el debilitamiento interno del poder y el aislamiento internacional.

Machado también reclamó a la comunidad internacional que incremente la presión diplomática para forzar una transición democrática en Venezuela. En su opinión, cualquier salida a la crisis debe incluir la liberación inmediata de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades fundamentales y la convocatoria de elecciones libres y verificables.

La líder opositora insistió en que la sociedad venezolana mantiene intacta su voluntad de cambio y aseguró que la oposición continúa articulando esfuerzos dentro y fuera del país para lograr una transición pacífica que permita recuperar la democracia y el Estado de Derecho.

Mientras tanto, el Gobierno de Delcy Rodríguez enfrenta crecientes críticas tanto en el ámbito interno como externo, en un escenario de alta tensión política y social que mantiene al país en una situación de incertidumbre.