Este domingo, 26 de abril de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publica un nuevo resumen de precios en Ceuta con 10 estaciones analizadas. Si estás pensando en repostar, aquí tienes lo más útil: el precio medio y, sobre todo, las gasolineras más baratas por tipo de combustible.
Según los datos del Ministerio, la Gasolina 95 se mueve en un rango de 1.409€ a 1.453€ por litro, con un promedio de 1.429€/L. En Gasolina 98, el promedio es de 1.460€/L y las ofertas más competitivas se sitúan en 1.458€/L. En Diésel (Gasóleo A), el promedio alcanza los 1.673€/L, con mínimos de 1.639€/L y máximos de 1.699€/L.
Las gasolineras más baratas en Ceuta (Gasolina 95)
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.409€/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.409€/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.428€/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.428€/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.428€/L
Más baratas en Ceuta (Gasolina 98)
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.458€/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.458€/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.458€/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.458€/L
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.458€/L
Las más baratas en Ceuta (Diésel / Gasóleo A)
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.639€/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.639€/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.659€/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.678€/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.678€/L
Ojo con el precio más alto: las gasolineras caras
Si te interesa evitar las tarifas más elevadas, en Gasolina 95 aparecen los máximos del listado: CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta) y CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta) marcan 1.453€/L. También destaca por su precio MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) con 1.429€/L.
Consejos rápidos para repostar hoy
- Compara por tipo: la diferencia entre 95 y 98 no siempre compensa; mira el precio por litro que aplica a tu vehículo.
- Si vas a por diésel, hoy los mejores precios en el listado arrancan en 1.639€/L en ON365.
- Evita el “precio techo” en 95: CEPSA figura como la opción más cara del ranking publicado.
- Revisa antes de salir: aunque sea domingo, los precios pueden variar estación a estación y de una semana a otra.
Cita: “El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publica la información de precios de productos petrolíferos para contribuir a la transparencia del mercado y facilitar comparativas a los consumidores”, según la actualización disponible para Ceuta.