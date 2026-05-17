El precio de la luz para el lunes 18 de mayo de 2026 llega con el Semáforo Selectra en AMARILLO 🟡: la media del día se sitúa en 0,1418 €/kWh. La lectura general es clara: hay tramos con precios muy bajos por la tarde, pero la noche se encarece hasta marcar un pico notable.

Si buscas ahorrar en casa, la estrategia pasa por concentrar consumos “movibles” cuando el coste baja. En esta jornada, la hora más barata es de 17-18 h con 0,0586 €/kWh, mientras que hay que evitar 21-22 h, cuando el precio sube hasta 0,2671 €/kWh. La franja más económica se mueve alrededor de 0,06 €/kWh en el tramo de tarde.

Horas clave para ahorrar en el lunes 18/05/2026

Con el calendario de precios de hoy, el mejor movimiento es aprovechar el bloque barato de la tarde para lo que puedas: encender la lavadora o el lavavajillas, planificar la carga del termo si tu sistema lo permite o mover consumos que no requieren estar encendidos a la hora de cenar.

Hora más barata: 17-18 h → 0,0586 €/kWh

→ Franja más económica: alrededor de 0,06 €/kWh

alrededor de Hora más cara: 21-22 h → 0,2671 €/kWh

La recomendación práctica: intenta no programar los consumos grandes justo en el salto hacia la noche. El “cambio de ritmo” se nota especialmente en el tramo que conduce a las 21-22 h, cuando el precio se dispara frente a las horas cercanas.

Cómo evoluciona el precio por tramos: madrugada, mañana, tarde y noche

Madrugada: desde las primeras horas, el precio se mantiene relativamente estable en niveles moderados, con valores alrededor de los 0,13 €/kWh (por ejemplo, 03-04 h en 0,1298 €/kWh y 09-10 h en 0,1282 €/kWh). Es un tramo útil si tienes consumos pequeños que no te importen, aunque no es el momento más barato del día.

Mañana: la mañana alterna valores cercanos a la zona media, con algún tramo más contenido (como 12-13 h en 0,132 €/kWh o 13-14 h en 0,1299 €/kWh) y otros algo más altos (por ejemplo, 08-09 h en 0,1696 €/kWh). En general, no es la mejor franja para “abaratar” a lo grande, pero sirve para ajustar hábitos.

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Tarde: aquí está la oportunidad. Entre 14-15 h y, sobre todo, 17-18 h, el precio cae a niveles muy competitivos: 14-15 h está en 0,0605, 15-16 h en 0,0601 y 16-17 h en 0,059, culminando en 0,0586 €/kWh en 17-18 h. Es el tramo recomendado para acumular consumo programable.

Noche: tras el valle de la tarde, llega el encarecimiento progresivo. Desde 18-19 h el precio vuelve a subir (0,1425 €/kWh) y ya en la franja final se incrementa con claridad, hasta el máximo del día en 21-22 h (0,2671 €/kWh). Por eso, conviene desplazar a la tarde lo que puedas y dejar la noche para consumos imprescindibles.

Precio de la luz por horas (lunes 18/05/2026)