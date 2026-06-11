Este viernes, 12 de junio de 2026, el precio de la luz mantiene una lectura general en clave de oportunidad: la media del día se sitúa en 0,1225 €/kWh y el semáforo está en AMARILLO. Aun así, la jornada presenta claros contrastes entre tramos, con ventanas más baratas para mover el consumo.

Según los datos de la jornada, la hora más barata es de 17 a 18 h (0,0721 €/kWh). En el extremo opuesto, la franja a evitar es de 21 a 22 h, cuando el precio sube hasta 0,2722 €/kWh. Planificar tareas intensivas (como lavadora o lavavajillas) en las horas más económicas puede marcar la diferencia.

Horas clave para ahorrar: 17-18 h y ojo con 21-22 h

Para este 12 de junio, el consejo es aprovechar el tramo de 17 a 18 h, que marca el mínimo del día con 0,0721 €/kWh. En cambio, la jornada advierte de un pico claro en la hora más cara, de 21 a 22 h, donde el coste alcanza 0,2722 €/kWh, el momento menos recomendable para encender cargas domésticas.

Además, hay una franja más económica a tener en cuenta: con 0,08 €/kWh. Es útil como referencia para programar consumos que no conviene concentrar justo en el tramo nocturno caro.

Evolución por tramos: cómo se comporta el precio a lo largo del día

Madrugada. El arranque del día se mueve en valores relativamente bajos, con precios que rondan el entorno de los tramos baratos. En especial, a partir de las primeras horas se encadenan franjas en las que el consumo puede resultar más competitivo si lo necesitas (por ejemplo, ajustar hábitos de espera o automatizar algún equipo).

Mañana. La mañana alterna picos y descensos: tras horas con precios contenidos, aparecen tramos más elevados alrededor del mediodía. Si puedes elegir, evita concentrar consumos intensivos en las franjas más altas de esa ventana.

Tarde.

La tarde es el punto fuerte para el ahorro: destaca el mínimo del día en 17-18 h (0,0721 €/kWh). Es un buen momento para programar lavadora, lavavajillas o el uso que te permita desplazar consumo fuera del pico nocturno.

Noche. La noche arranca con precios al alza y termina con el máximo de la jornada entre 21-22 h (0,2722 €/kWh). Para ajustar la factura, conviene limitar cargas grandes y, en la medida de lo posible, retrasarlas hacia tramos anteriores.

Precio de la luz por horas (viernes 12/06/2026)