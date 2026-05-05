Miércoles, 6 de mayo de 2026. El precio medio de la luz para hoy se sitúa en 0,1431 €/kWh, una cifra que esconde un contraste claro durante la jornada: hay franjas muy baratas y, en cambio, la noche acumula el pico máximo.

En la planificación diaria, la clave está en desplazar consumos grandes hacia las horas que bajan. Según los datos de hoy, la franja más barata es de 14:00 a 15:00 h con 0,0375 €/kWh, mientras que de 21:00 a 22:00 h se alcanza la hora más cara con 0,3025 €/kWh. Si puedes, evita el horario del pico y aprovecha el valle del mediodía y parte de la tarde.

Horas clave para ahorrar en el precio de la luz (06/05/2026)

Hoy el patrón es bastante “orientado al ahorro”: las mejores horas para poner lavadora, lavavajillas o programar cargas están en la franja de 14:00 a 15:00 h (la más barata del día, con 0,0375 €/kWh). En el lado contrario, ojo con 21:00 a 22:00 h, cuando el coste se dispara hasta 0,3025 €/kWh.

Como referencia del día, destaca la franja más económica alrededor de esos momentos, con 0,04 €/kWh, lo que facilita ajustar la rutina doméstica sin complicaciones: cocina o cargas intensivas en horario barato y deja para más tarde lo que puedas retrasar.

Evolución del precio por tramos: de la madrugada a la noche

Madrugada (00:00 a 06:00): el precio se mantiene relativamente contenida en general, con valores cercanos a 0,13 €/kWh y sin grandes picos. Es un tramo útil para consumos “de fondo” o equipos que no requieren horario fijo, si tu estrategia diaria lo permite.

Mañana (06:00 a 12:00): comienza a subir desde primera hora y aparece un repunte entre 06:00 y 08:00. A partir de media mañana se notan bajadas y el coste vuelve a niveles más bajos hacia el mediodía (por ejemplo, alrededor de 11:00 y 12:00).

Tarde (12:00 a 18:00): aquí está el “cambio de guion”. Tras una zona todavía competitiva, llega la hora más barata entre 14:00 y 15:00. Más tarde, el precio sigue sin ser el peor del día, aunque ya va subiendo hacia el final de la tarde.

Noche (19:00 a 23:59): es el tramo más caro. Desde las 20:00 se observa una escalada clara que culmina en el pico de 21:00 a 22:00 (0,3025 €/kWh) y, aunque después baja, no vuelve a los niveles más baratos hasta el cierre del día.

Precio de la luz por horas (miércoles, 6 de mayo de 2026)