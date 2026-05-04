El precio de la luz para el martes 5 de mayo de 2026 marca una jornada con contraste: el precio medio se sitúa en 0,1375 €/kWh, pero hay horas en las que cuesta mucho menos y otras en las que el coste se dispara.

Según los datos de hoy, la hora más barata es de 16-17 h con 0,0473 €/kWh. En el lado opuesto, la hora más cara llega entre 21-22 h, con 0,2607 €/kWh, un claro aviso para desplazar consumos del “tarde-noche” hacia el tramo del mediodía tardío.

Horas clave para ahorrar: barato de 16 a 17 h y mejor evitar 21-22 h

Para ajustar el consumo doméstico, el día de hoy es especialmente útil si puedes mover tareas con margen. La hora más barata es 16-17 h (0,0473 €/kWh) y la franja más económica se concentra alrededor del entorno del mínimo, con valores cercanos a 0,05 €/kWh. Si tienes lavadora, lavavajillas o programación de algún ciclo, ese es el momento más favorable.

También hay una regla clara: evita la hora más cara, 21-22 h (0,2607 €/kWh). A esa hora, el precio casi triplica el tramo barato, así que compensa retrasar horno, cargas completas de electrodomésticos o el consumo “extra” de la noche si tu rutina lo permite.

Evolución por tramos: así se mueve el precio desde la madrugada hasta la noche

Madrugada (00-06 h): el arranque del día se mantiene en niveles relativamente contenidos, con precios alrededor de valores cercanos a 0,13-0,14 €/kWh. Es una franja válida si tu consumo es fijo, aunque no es la mejor opción frente al tramo barato de la tarde.

Mañana (07-12 h): la mañana muestra cambios: se observan máximos locales hacia 07-08 h (con los precios más altos del bloque matinal, hasta 0,1793 €/kWh), y luego el coste baja en 11-13 h, moviéndose por el entorno de 0,1174-0,1178 €/kWh.

Tarde (13-18 h): es la parte más favorable. Después de un primer tramo con precios muy bajos en 14-15 h y continuidad en 15-16 h, el día toca su suelo en 16-17 h (0,0473 €/kWh) y mantiene valores próximos al mínimo en 17-18 h (por ejemplo, 0,0503 €/kWh). Aquí encaja especialmente programar consumos de “larga duración” sin penalizar la factura.

Noche (19-24 h): a partir de 18-19 h el precio empieza a subir y, ya en el tramo nocturno, alcanza el pico en 21-22 h (0,2607 €/kWh). Después, la tendencia vuelve a bajar en 22-24 h, con precios que se acercan de nuevo a niveles más razonables, aunque sin recuperar el nivel de la tarde.

Precio de la luz por horas (martes 05/05/2026)