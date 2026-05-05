Si vas a repostar en Ceuta, aquí tienes una foto rápida y útil del mercado de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026. Según el seguimiento del Ministerio para la Transición Ecológica, en el día de hoy se han analizado 10 estaciones y los precios se mueven en un rango relativamente ajustado, con la Gasolina 95 como la más competitiva en varias ubicaciones del entorno portuario.

En términos de referencia, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1,474 €/L (con mínimo en 1,459 € y máximo en 1,479 €). La Gasolina 98 marca un promedio de 1,507 €/L. Y el Diésel promedia 1,675 €/L, con un rango entre 1,659 € y 1,679 €.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,459 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,459 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,478 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,478 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,478 €/L

Con estas cifras, la diferencia entre el precio más bajo y el más alto en 95 queda en torno a 0,020 €/L. Puede parecer poco, pero en un depósito completo la variación se nota.

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,499 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,499 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,508 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,508 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,508 €/L

Para la 98, el mínimo observado es 1,499 €/L frente a un máximo de referencia en el conjunto analizado que llega a 1,508 €/L en las más competitivas, una horquilla estrecha.

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,659 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,659 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,678 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,678 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,678 €/L

Si repostas diésel, hoy conviene fijarse: el mínimo está en 1,659 €/L y el máximo de este grupo de precios más altos ronda 1,679 €/L. La diferencia puede compensar el pequeño desvío si te pilla bien de ruta.

Las más caras

En el lado alto del listado para Gasolina 95, aparecen tres ubicaciones con 1,479 €/L:

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1,479 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,479 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,479 €/L

El dato clave: el precio máximo para 95 en el seguimiento de hoy es solo unos céntimos superior al mínimo. Por eso, comparar antes de repostar sigue siendo la forma más directa de ahorrar.

Consejos

Comprueba el tipo de carburante (95, 98 o diésel): los promedios y rangos cambian y no siempre coinciden las “mejores” opciones.

(95, 98 o diésel): los promedios y rangos cambian y no siempre coinciden las “mejores” opciones. Aprovecha el mínimo cuando tengas que repostar: con depósitos más grandes, incluso pequeñas diferencias por litro se notan en el total.

cuando tengas que repostar: con depósitos más grandes, incluso pequeñas diferencias por litro se notan en el total. Consulta la ubicación y tu ruta: ahorrar por precio no compensa si el desvío te obliga a consumir más carburante del que ahorras.

y tu ruta: ahorrar por precio no compensa si el desvío te obliga a consumir más carburante del que ahorras. Repite la revisión: los precios pueden variar entre días; el seguimiento del Ministerio para la Transición Ecológica es una buena referencia para decidir en el momento.

Origen: Ministerio para la Transición Ecológica.