Ceuta mira hoy al precio del combustible con los datos más recientes del Ministerio para la Transición Ecológica. Tras analizar 10 estaciones, la referencia media en la ciudad deja la gasolina 95 como la opción más ajustada, mientras que el diésel marca el nivel más alto del surtido. Aquí tienes lo esencial para repostar con criterio: dónde está el mínimo y en qué puntos se pagan precios más elevados.

En conjunto, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1,469 €/L (con un rango entre 1,453 y 1,479). La Gasolina 98 tiene un promedio de 1,507 €/L y el Gasóleo A alcanza una media de 1,673 €/L (mín 1,659, máx 1,679).

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

1,453 €/L en CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N-Frente Playa del Chorrillo, S,N, Ceuta).

en (Avenida Martínez Catena S/N-Frente Playa del Chorrillo, S,N, Ceuta). 1,453 €/L en CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta).

en (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta). 1,459 €/L en ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta).

en (Muelle Alfau, S/N, Ceuta). 1,459 €/L en ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta).

en (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta). 1,478 €/L en DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta).

Gasolina 98

1,499 €/L en ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta).

en (Muelle Alfau, S/N, Ceuta). 1,499 €/L en ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta).

en (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta). 1,508 €/L en DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta).

en (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta). 1,508 €/L en SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta).

en (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta). 1,508 €/L en SHELL (Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta).

Diésel

1,659 €/L en ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta).

en (Muelle Alfau, S/N, Ceuta). 1,659 €/L en ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta).

en (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta). 1,669 €/L en CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N-Frente Playa del Chorrillo, S,N, Ceuta).

en (Avenida Martínez Catena S/N-Frente Playa del Chorrillo, S,N, Ceuta). 1,669 €/L en CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta).

en (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta). 1,678 €/L en DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta).

Las más caras

Si lo que te interesa es evitar el punto de mayor coste dentro de esta muestra, estas son las referencias más altas en Gasolina 95 para el martes 5 de mayo de 2026, según el mismo registro del Ministerio para la Transición Ecológica.

MOEVE (Avenida Juan de Borbon, 27, Ceuta): 1,479 €/L .

(Avenida Juan de Borbon, 27, Ceuta): . DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,478 €/L .

(Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): . SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1,478 €/L.

Consejos

Compara por tipo de carburante: la diferencia entre 95, 98 y diésel cambia bastante, y merece la pena revisar el surtido exacto antes de repostar.

la diferencia entre 95, 98 y diésel cambia bastante, y merece la pena revisar el surtido exacto antes de repostar. Atiende al precio mínimo real: en gasolina 95, hoy el rango va de 1,453 a 1,479 €/L ; con varios litros, esa brecha se nota.

en gasolina 95, hoy el rango va de a ; con varios litros, esa brecha se nota. Evita decidir a última hora: si planeas repostar, mira la lista con tiempo y elige la opción más barata disponible dentro de tu zona.

si planeas repostar, mira la lista con tiempo y elige la opción más barata disponible dentro de tu zona. Recuerda la fuente: estos datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica.

Si quieres, puedo prepararte una versión “rápida” para móvil con solo los mínimos por carburante (95, 98 y diésel) o un comparativo por calles/zonas dentro de Ceuta.