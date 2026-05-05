El IBEX 35 se dio la vuelta y cerró al alza este martes, 5 de mayo de 2026, con un cierre de 17.667,70 puntos. La sesión dejó una subida de 311,60 puntos (+1,80%) frente al cierre anterior, en una jornada que empezó con cautela y terminó consolidando la recuperación dentro de la franja marcada por el intradía.

Según los datos publicados por Yahoo Finance, el índice abrió en 17.357,70 puntos, alcanzó un máximo en la misma cifra del cierre (17.667,70) y registró un mínimo de 17.330,40. La lectura de la sesión es clara: el mercado sostuvo la presión compradora al final, con el valor saliendo victorioso del rango que se fraguó durante el día.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión tuvo un guion típico de jornadas con volatilidad, pero con desenlace positivo. Tras un inicio en negativo relativo respecto al cierre previo, el IBEX 35 recuperó posiciones hasta llevar el precio a la zona más alta del día. El dato clave es el diferencial de cierre: 17.667,70 puntos frente a 17.356,10 del martes anterior, lo que confirma una revalorización respaldada por el tramo final.

La amplitud intradía, con un máximo en 17.667,70 y un mínimo en 17.330,40, sugiere que los inversores aprovecharon los retrocesos para reposicionar carteras. En términos editoriales, el mercado no solo subió: subió desde dentro del rango y además lo hizo para terminar en niveles cercanos al máximo, una señal que suele interpretarse como fortaleza técnica de corto plazo.

En la práctica, este cierre al alza devuelve al IBEX 35 la tracción perdida en la sesión precedente y apunta a un intento de recuperar parte del terreno. Con todo, el comportamiento de las últimas jornadas deja claro que el sentimiento permanece sensible a la evolución macro y al clima de tipos.

Evolución de la semana

Mirando el tramo más reciente (cinco sesiones), el índice dibuja una trayectoria con altibajos, pero con capacidad de respuesta en los rebotes. Así se resume el comportamiento:

2026-04-28: cierre en 17.774,90 puntos.

cierre en puntos. 2026-04-29: cierre en 17.642,80 puntos.

cierre en puntos. 2026-04-30: cierre en 17.781,00 puntos (destaca la fuerte amplitud del día).

cierre en puntos (destaca la fuerte amplitud del día). 2026-05-04: cierre en 17.356,10 puntos, con retroceso tras el rebote previo.

cierre en puntos, con retroceso tras el rebote previo. 2026-05-05: cierre en 17.667,70 puntos y tendencia al alza.

La comparación entre el 4 y el 5 de mayo es especialmente reveladora: el mercado pasó de una caída hacia 17.356,10 a un rebote hasta 17.667,70, apoyando la idea de que el nivel reciente de soporte activó compras. Aun así, el registro semanal mantiene una fotografía “mixta”: hay recuperación, pero todavía no se aprecia una escalada lineal sin frenos.

Con este tipo de recorrido, la clave para las próximas sesiones estará en si el IBEX 35 logra sostener la recuperación y convertir el rango reciente en una base estable, o si el rebote se queda en una reacción puntual ante el exceso de cautela anterior.

Euríbor y mercados

En el capítulo de tipos, el euríbor continúa siendo una variable de referencia para el coste de la financiación hipotecaria y para las expectativas de política monetaria. En términos generales, el mercado observa el pulso entre la evolución de la inflación, el crecimiento y el calendario de normalización monetaria, elementos que influyen tanto en las rentabilidades de la deuda como en el apetito por riesgo en bolsa.

Cuando las expectativas sobre tipos se desplazan, la repercusión suele reflejarse en el comportamiento de sectores sensibles a la financiación y en la valoración de activos con descuento a largo plazo. En este contexto, el rebote del IBEX 35 puede interpretarse como una recuperación del sentimiento una vez el mercado asimila la foto macro del momento.

Por supuesto, la relación no es mecánica: la bolsa también responde a resultados empresariales, flujos y posicionamiento. Pero, como telón de fondo, el euríbor funciona como termómetro de un entorno financiero que, según el tono de los mercados, puede estar más cerca de estabilizarse o de seguir tensionándose.

En definitiva, este martes 5 de mayo de 2026 el IBEX 35 terminó con energía compradora y un cierre en 17.667,70 puntos, con +1,80% y dirección claramente al alza, de acuerdo con los datos de Yahoo Finance. La pregunta para el corto plazo es si el índice será capaz de consolidar el rebote o si volverá a poner el foco en la volatilidad que ha marcado la semana.

Fuente: Yahoo Finance.