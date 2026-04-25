Este sábado 25 de abril de 2026 el tiempo en España viene marcado por la nubosidad y, en varios puntos, por episodios de lluvia. Según los datos municipales publicados por la AEMET, la probabilidad de precipitaciones es especialmente alta en Ceuta y Sevilla, mientras que en las Islas Canarias destaca también la presencia de cielos muy nubosos con lluvia en el ámbito de las Palmas de Gran Canaria.

En el resto del país predominan intervalos nubosos o cielos poco nubosos, con temperaturas máximas que oscilan desde los 19°C en el noroeste hasta los 28°C en el sur peninsular.

Norte peninsular

En el norte, la jornada se presenta con cielos más bien estables. En Bilbao se esperan 21°C de máxima y 11°C de mínima, con poco nuboso y viento del NO a 15 km/h (probabilidad de lluvia 0%).

En el entorno de Coruña (A), el comportamiento atmosférico también apunta a baja incidencia de precipitaciones: 19°C de máxima y 12°C de mínima, poco nuboso, viento del NO a 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%, según la información consultada en los XML municipales públicos.

Centro peninsular

El centro peninsular alterna temperaturas moderadas con nubes que pueden traer lluvia en algunas áreas. En Madrid, la previsión indica 24°C de máxima y 14°C de mínima, con un cielo muy nuboso con lluvia, viento del E a 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 100%.

En Zaragoza el panorama es distinto: con 27°C de máxima y 12°C de mínima, se esperan intervalos nubosos, viento del C a 0 km/h y probabilidad de lluvia 10%. Es decir, aunque la nube estará presente, la lluvia aparece como un escenario menos probable.

Sur peninsular

En el sur, la jornada destaca por la combinación de nubosidad marcada y mayor riesgo de precipitaciones. En Ceuta se prevén 20°C de máxima y 14°C de mínima, con muy nuboso con lluvia escasa, viento del E a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 80%.

Más al interior, en Sevilla el día llega con 28°C de máxima y 14°C de mínima, pero con muy nuboso con lluvia, viento del SE a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. La AEMET refleja así una mañana y/o tarde más húmeda de lo habitual para estas temperaturas, dentro del rango previsto.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, predomina una nubosidad moderada sin señales claras de lluvia. En Barcelona se anuncian 21°C de máxima y 14°C de mínima, con poco nuboso y viento del SE a 10 km/h (probabilidad de lluvia 0%).

En el entorno de València, la atmósfera se mantiene con intervalos nubosos: 22°C de máxima y 13°C de mínima, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia 20%. En conjunto, el riesgo de precipitaciones es bajo, aunque puede haber nubes más persistentes en algunos momentos.

Islas Baleares

Las islas Baleares presentan una situación relativamente tranquila desde el punto de vista de la lluvia. En Palma, la previsión indica 23°C de máxima y 10°C de mínima, con poco nuboso, viento del SO a 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Con esos parámetros, el sábado se configura como una jornada de cielos mayormente despejados, con la brisa aportando sensación térmica más fresca por la tarde.

Islas Canarias

En el archipiélago canario, la jornada se caracteriza por mayor presencia de nubes y, en un caso concreto, lluvia con probabilidad plena. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 22°C de máxima y 19°C de mínima, con muy nuboso con lluvia, viento del N a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Así, aunque las temperaturas se mantienen en valores relativamente suaves para la época, el componente nuboso y la lluvia pueden condicionar planes al aire libre. Tal y como recogen los datos AEMET municipales, será importante seguir la evolución por si se intensifican los intervalos de precipitaciones.

Recomendaciones

Para Madrid , Ceuta y Sevilla , conviene llevar paraguas : la probabilidad de lluvia llega al 100% en Madrid y Sevilla, y al 80% en Ceuta.

, y , conviene llevar : la probabilidad de lluvia llega al en Madrid y Sevilla, y al en Ceuta. En Las Palmas de Gran Canaria , prevea un día con lluvia y cielo muy nuboso (probabilidad 100% ).

, prevea un día con y cielo (probabilidad ). En el resto de zonas, con poco nuboso o intervalos, puede organizarse actividad al aire libre, pero manteniendo la vista en la nube en València (20%) y Zaragoza (10%).

En resumen, el sábado 25 de abril de 2026 presenta un contraste claro: lluvias más probables en el sur peninsular, nubosidad con lluvia también en Canarias y condiciones más estables en buena parte del norte y el litoral mediterráneo. Los valores mostrados proceden de la AEMET a partir de los XML municipales públicos para capitales y ámbitos indicados.