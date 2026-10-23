precio gasolina Ceuta 24 de octubre de 2026. El Ministerio para la Transición Ecológica publica los resultados del muestreo en Ceuta con un promedio para gasolina 95, gasolina 98 y diésel, además de las estaciones con precios más bajos y más altos registradas.
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En total, se han analizado 10 estaciones. A continuación, se detallan los promedios y los establecimientos situados en los primeros puestos de precio dentro de cada categoría.
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Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
El promedio de gasolina 95 en Ceuta es de 1.603€/L (mínima 1.574€, máxima 1.614€), según el Ministerio para la Transición Ecológica. Entre las más baratas, destacan dos ubicaciones de ON365 en Ceuta.
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- ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.574€/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.574€/L
- CEPSA (Avenida Juan de Borbon, 27): 1.594€/L
- SHELL CATENA (Avenida Martinez Catena, 6): 1.613€/L
- DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.613€/L
Gasolina 98
En gasolina 98, el promedio publicado para Ceuta es de 1.627€/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Los precios más bajos se reparten entre ON365 y SHELL, seguidos por CEPSA.
- ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.604€/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.604€/L
- SHELL MUELLE DATO (Avenida Muelle Dato, 8): 1.613€/L
- CEPSA (Avenida Juan de Borbon, 27): 1.624€/L
- SHELL CATENA (Avenida Martinez Catena, 6): 1.643€/L
Diésel
Para el diésel, el Ministerio para la Transición Ecológica sitúa el promedio en Ceuta en 1.724€/L (mínima 1.709€, máxima 1.729€). En los puestos más bajos aparecen principalmente estaciones de ON365.
- ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.709€/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.709€/L
- CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, s/n): 1.724€/L
- CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n): 1.724€/L
- SHELL CATENA (Avenida Martinez Catena, 6): 1.728€/L
Las más caras
Dentro de las estaciones con precios más altos en Ceuta, el Ministerio para la Transición Ecológica recoge tres referencias: dos para gasolina 95 y una para diésel.
- CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n): 1.614€/L en gasolina 95
- CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, s/n): 1.614€/L en gasolina 95
- DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.613€/L en gasolina 95
Consejos
Para ajustar el gasto en combustible con los precios publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica, conviene tener en cuenta algunos puntos prácticos:
- Comparar el precio por litro para la misma categoría (95, 98 o diésel) antes de repostar.
- Revisar la estación concreta y la ubicación, ya que los precios pueden variar entre surtidores cercanos.
- Si planificas una salida, coordinar el repostaje con la estación que figure entre las más baratas del momento.
- Comprobar el precio en el punto de venta al llegar, especialmente si hay cambios respecto al valor consultado.
Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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