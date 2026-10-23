precio gasolina Ceuta 24 de octubre de 2026. El Ministerio para la Transición Ecológica publica los resultados del muestreo en Ceuta con un promedio para gasolina 95, gasolina 98 y diésel, además de las estaciones con precios más bajos y más altos registradas.

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En total, se han analizado 10 estaciones. A continuación, se detallan los promedios y los establecimientos situados en los primeros puestos de precio dentro de cada categoría.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

El promedio de gasolina 95 en Ceuta es de 1.603€/L (mínima 1.574€, máxima 1.614€), según el Ministerio para la Transición Ecológica. Entre las más baratas, destacan dos ubicaciones de ON365 en Ceuta.

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ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.574€/L

(Muelle Alfau, s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.574€/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): CEPSA (Avenida Juan de Borbon, 27): 1.594€/L

(Avenida Juan de Borbon, 27): SHELL CATENA (Avenida Martinez Catena, 6): 1.613€/L

(Avenida Martinez Catena, 6): DISA VARADERO (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.613€/L

Gasolina 98

En gasolina 98, el promedio publicado para Ceuta es de 1.627€/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Los precios más bajos se reparten entre ON365 y SHELL, seguidos por CEPSA.

ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.604€/L

(Muelle Alfau, s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.604€/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): SHELL MUELLE DATO (Avenida Muelle Dato, 8): 1.613€/L

(Avenida Muelle Dato, 8): CEPSA (Avenida Juan de Borbon, 27): 1.624€/L

(Avenida Juan de Borbon, 27): SHELL CATENA (Avenida Martinez Catena, 6): 1.643€/L

Diésel

Para el diésel, el Ministerio para la Transición Ecológica sitúa el promedio en Ceuta en 1.724€/L (mínima 1.709€, máxima 1.729€). En los puestos más bajos aparecen principalmente estaciones de ON365.

ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.709€/L

(Muelle Alfau, s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.709€/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, s/n): 1.724€/L

(Avenida Gonzalez Tablas, s/n): CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n): 1.724€/L

(Avenida Martinez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n): SHELL CATENA (Avenida Martinez Catena, 6): 1.728€/L

Las más caras

Dentro de las estaciones con precios más altos en Ceuta, el Ministerio para la Transición Ecológica recoge tres referencias: dos para gasolina 95 y una para diésel.

CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n): 1.614€/L en gasolina 95

(Avenida Martinez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n): en gasolina 95 CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, s/n): 1.614€/L en gasolina 95

(Avenida Gonzalez Tablas, s/n): en gasolina 95 DISA PUERTO (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.613€/L en gasolina 95

Consejos

Para ajustar el gasto en combustible con los precios publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica, conviene tener en cuenta algunos puntos prácticos:

Comparar el precio por litro para la misma categoría (95, 98 o diésel) antes de repostar.

Revisar la estación concreta y la ubicación, ya que los precios pueden variar entre surtidores cercanos.

Si planificas una salida, coordinar el repostaje con la estación que figure entre las más baratas del momento.

Comprobar el precio en el punto de venta al llegar, especialmente si hay cambios respecto al valor consultado.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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