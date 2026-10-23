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Este viernes, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, recibió al conocido periodista deportivo Tomás Roncero.

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El encuentro tuvo lugar en compañía de la Peña Madridista de Ceuta, donde se compartieron momentos de cordialidad y aprecio mutuo.

Lee tambien: El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha advertido durante una comparecencia sobre la grave situación que atraviesa la localidad, señalando que la incertidumbre y el desgaste social continúan agravándose con el paso de los días.

También estuvieron presentes los consejeros Nicola Cecchi y Rafael Martínez Peñalver, quienes destacaron el apoyo y cariño que Roncero muestra hacia la ciudad.