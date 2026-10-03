El precio medio de la gasolina 95 en Ceuta el domingo, 4 de octubre de 2026 fue 1,619 €/l, según el Ministerio para la Transición Ecológica, que analizó 10 estaciones de la ciudad.

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La gasolina 98 promedió 1,645 €/l y el diésel 1,741 €/l.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfanur, s/n, Ceuta): 1.604 €/l

(Muelle Alfanur, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.604 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.623 €/l

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.623 €/l

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.623 €/l

Mínimo registrado en gasolina 95: 1,604 €/l (ON365, Muelle Alfanur y Avenida Teniente Gral Muslera).

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Gasolina 98

SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.623 €/l

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): ON365 (Muelle Alfanur, s/n, Ceuta): 1.634 €/l

(Muelle Alfanur, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.634 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.653 €/l

(Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.653 €/l

Mínimo en gasolina 98: 1,623 €/l; promedio en la ciudad: 1,645 €/l, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Diésel

ON365 (Muelle Alfanur, s/n, Ceuta): 1.729 €/l

(Muelle Alfanur, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.729 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.734 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.734 €/l

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.748 €/l

Mínimo en diésel: 1,729 €/l; promedio entre las estaciones analizadas: 1,741 €/l.

Las más caras

En el listado del Ministerio, estas estaciones figuran entre las más caras en gasolina 95:

CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.624 €/l en gasolina 95

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): en gasolina 95 CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.624 €/l en gasolina 95

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): en gasolina 95 MOEVE (Avenida Juan de Borbon, 27, Ceuta): 1.624 €/l en gasolina 95

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos del 4 de octubre de 2026, Ceuta).

Consejos para conductores ceutíes

Comprueba siempre el tipo de combustible antes de comparar precios: gasolina 95, gasolina 98 o diésel pueden variar entre estaciones.

Compara el precio mínimo frente al promedio: hoy, gasolina 95 mín. 1,604 €/l vs promedio 1,619 €/l; el ahorro se nota si cargas volumen.

Valora si el desplazamiento dentro de la ciudad compensa el ahorro: en distancias cortas el tiempo y el consumo pueden anular la diferencia.

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