Se comunica el resultado oficial del sorteo de la Bonoloto celebrado el miércoles 1 de julio de 2026. Los datos han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La nueva edición del sorteo ha sido registrada con fecha 2026-07-01. La información se reproduce a efectos informativos conforme a las actas publicadas por el organismo competente.

Se recuerda que la Bonoloto es una lotería gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que se diferencia de otros sorteos gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los procedimientos administrativos y de verificación se han seguido según la normativa vigente.

Combinación ganadora — Bonoloto (miércoles 1 de julio de 2026): 07, 12, 14, 37, 42, 48 — Complementario: 21 — Reintegro: 0

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establece el escrutinio conforme a las categorías oficiales de la Bonoloto. Las categorías de premio se articulan de la siguiente forma:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49. Se establecen sorteos de lunes a viernes y el importe de la apuesta sencilla se fija en 1 € por combinación. Se permite la realización de apuestas múltiples y otras modalidades contempladas por la normativa de SELAE; las condiciones concretas de cada modalidad se encuentran disponibles en los puntos de venta y en los canales oficiales.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios pueden ser cobrados en los puntos de venta para importes hasta 2.000 €; importes superiores deben gestionarse en entidades colaboradoras o en las oficinas habilitadas por SELAE. El plazo de caducidad para la reclamación de premios se establece en 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Se informa asimismo de la aplicación de las retenciones fiscales conforme a la normativa tributaria vigente y del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria; para detalles concretos se remite a la información oficial.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto se organiza bajo la gestión de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se indica que los sorteos se celebran con la periodicidad habitual y que los resultados oficiales son los publicados por SELAE, que mantiene la responsabilidad técnica y administrativa del juego.

Verificación oficial

Los resultados deben ser verificados en la fuente oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)