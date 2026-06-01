Si hoy te toca repostar, aquí tienes el punto de partida. El Ministerio para la Transición Ecológica ha analizado 10 estaciones en Ceuta este martes, 2 de junio de 2026. Con esos datos, el promedio de la Gasolina 95 se sitúa en 1,486 €/L, mientras que la Gasolina 98 promedia 1,513 €/L y el Diésel A alcanza 1,590 €/L. La diferencia entre las ofertas más altas y las más bajas existe, así que conviene afinar antes de pagar.
En el siguiente repaso te dejamos las gasolineras con precios más competitivos para cada combustible, así como las más caras según el muestreo publicado.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.469 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.469 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.488 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.488 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.488 €/L
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.499 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.499 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.518 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.518 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.518 €/L
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.559 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.559 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.579 €/L
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.598 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.598 €/L
Las más caras
En el otro extremo, el informe también deja ver los puntos con el precio más elevado dentro del grupo analizado. Para que te hagas una idea, en Gasolina 95 el rango va de 1.469 a 1.499 €/L.
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.499 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.499 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.489 €/L
Consejos
- Compara antes de repostar: en Ceuta, hoy la horquilla para la 95 €/L se mueve con diferencias apreciables entre estaciones (según el muestreo publicado).
- Revisa el tipo de combustible: no es lo mismo ajustar el precio si cargas 95, 98 o diésel; el ranking cambia.
- Planifica tu ruta: el “más barato” puede estar más lejos; valora el coste del trayecto frente al ahorro por litro.
- Fíate de la referencia: estos datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y recogen el seguimiento del día.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. (Datos para Ceuta, martes 2 de junio de 2026).