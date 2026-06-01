El martes 2 de junio de 2026 el precio de la luz deja un día con contraste claro: un precio medio de 0,1288 €/kWh y una jornada que permite planificar el consumo. El patrón es sencillo: por la tarde aparecen las mejores horas para ahorrar y por la noche llega el freno con el pico máximo.

Según el semáforo de la jornada, hoy es día AMARILLO 🟡. Para reducir el gasto doméstico, conviene concentrar tareas como lavadora o lavavajillas durante la franja más favorable, y evitar, en la medida de lo posible, el tramo más caro.

Horas clave para ahorrar con el precio de la luz (martes 2/06)

La hora más barata de hoy es 17-18 h, con un precio de 0,0584 €/kWh. En cambio, la hora más cara es 21-22 h, con 0,2311 €/kWh. Además, la franja más económica se sitúa en torno a 0,06 €/kWh, lo que convierte la parte final de la tarde en el mejor momento para programar consumos.

En la práctica, si tienes margen para desplazar cargas eléctricas, hoy compensa: deja el grueso de la colada y el lavavajillas para la franja 17-18 h y procura no alargar automatismos justo cuando el precio empieza a subir hacia la noche.

Evolución por tramos: de la calma de la mañana al pico de la noche

Madrugada (00-07 h): los precios se mantienen en niveles moderados, con valores alrededor de los 0,1348–0,1435 €/kWh en varias horas. Es un tramo estable, aunque no el más eficiente del día.

Mañana (07-13 h): la tendencia mejora hacia el mediodía. Destaca el salto hacia valores más bajos en el tramo de 09-10 h (0,09 €/kWh) y precios cercanos a 0,1277–0,1304 €/kWh entre 10 y 13 h, lo que puede encajar con consumos puntuales si no se pueden mover a tarde.

Tarde (14-18 h): aquí llega la parte ganadora. Desde 14-15 h se entra en el entorno de 0,0599–0,0604 €/kWh, con la hora más barata en 17-18 h (0,0584 €/kWh). Es la ventana ideal para programar tareas domésticas de cierta duración.

Noche (19-24 h): tras la bajada de la tarde, el precio sube. Se observan repuntes a partir de 20-21 h (0,1868 €/kWh) y, sobre todo, el tramo 21-22 h alcanza el máximo del día (0,2311 €/kWh). Luego baja algo, pero no vuelve a los mínimos de la tarde.

Precio de la luz por horas (martes 2 de junio de 2026)

00:00 – 01:00: 0,1566 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1393 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1435 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1363 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1348 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1348 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,1381 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,1373 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,1349 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,09 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,1304 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1277 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,1279 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1289 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0599 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0604 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0595 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0584 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,1257 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,1334 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,1868 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,2311 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,1618 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,1526 €/kWh