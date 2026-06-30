Se informa de los resultados de la nueva edición del sorteo de la Bonoloto, celebrado el martes 30 de junio de 2026. Los datos se han obtenido de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproducen con carácter informativo conforme a la comunicación oficial facilitada por el operador. Se recuerda que otros sorteos son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), entidad distinta a la responsable de este sorteo.

Combinación ganadora: 06, 17, 33, 39, 43, 47

Número complementario: 29 — Reintegro: 2

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establece que la Bonoloto contempla las siguientes categorías de premios, definidas por el acierto de las cifras extraídas en el sorteo:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

Los importe finales de cada categoría son determinados por la recaudación y la normativa aplicable en cada sorteo, según se publica por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica de la Bonoloto consiste en la selección de seis números entre el 1 y el 49. Se indica que las tiradas regulares se realizan de lunes a viernes y que la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. Las diferentes modalidades de apuesta admitidas y las posibles ampliaciones de combinaciones se encuentran reguladas por la normativa de la SELAE y deben consultarse en los canales oficiales del operador.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

El cobro de premios se tramitará conforme a las condiciones establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se dispone que importes hasta 2.000 euros podrán ser abonados en puntos de venta autorizados; cantidades superiores deberán gestionarse en entidades colaboradoras habilitadas. El plazo máximo para la solicitud de cobro será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Además, se aplicará la normativa fiscal vigente; existe un umbral exento establecido por la Agencia Tributaria cuyo cumplimiento será verificado en el momento del abono.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto está incluida en la oferta de juegos administrada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La periodicidad habitual de los sorteos signalada para esta modalidad corresponde a días hábiles de la semana, de lunes a viernes, según la programación oficial del operador.

Verificación oficial

La información aquí recogida procede de la fuente oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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