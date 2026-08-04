Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición del sorteo de la Bonoloto correspondiente al martes 4 de agosto de 2026. Se hace constar que la información se ofrece a partir del acta oficial de escrutinio emitida por el organismo competente. Se recuerda que la gestión de otros sorteos es realizada por distintos operadores, entre ellos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Combinación ganadora: 07, 10, 30, 37, 43, 46 — Complementario: 23 — Reintegro: 4

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establece que las categorías de premios de la Bonoloto son las siguientes, conforme a la normativa vigente:

1.ª categoría: 6 aciertos.

2.ª categoría: 5 aciertos más complementario.

3.ª categoría: 5 aciertos.

4.ª categoría: 4 aciertos.

5.ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que para jugar a la Bonoloto se seleccionan seis números del 1 al 49. Los sorteos se celebran, por norma general, de lunes a viernes. El coste de la apuesta sencilla se fija en 1 euro. Se contempla la posibilidad de realizar apuestas múltiples y participaciones, cuya gestión y coste quedan regulados por la entidad explotadora.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa que los premios podrán cobrarse en los puntos de venta autorizados hasta un importe de 2.000 euros; los importes superiores deberán gestionarse en entidades colaboradoras o en las oficinas habilitadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que los premios caducan a los 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Los importes que excedan del umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria estarán sujetos a las retenciones fiscales que procedan conforme a la normativa tributaria vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se indica que la Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en el marco de las competencias asignadas. Se especifica que la periodicidad habitual de este sorteo es de carácter diario entre semana, con la excepción de días festivos establecidos por la administración.

Verificación oficial

Se debe verificar cualquier reclamación o consulta en la información oficial facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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