Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado una nueva edición del sorteo de Euromillones correspondiente al viernes 10 de julio de 2026. La combinación ganadora ha sido extraída en la fecha indicada y se procede a la publicación oficial de los números obtenidos en el sorteo. La presente información se ofrece con carácter informativo y se ha elaborado a partir de la comunicación oficial remitida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Combinación ganadora: 02, 14, 28, 33, 48 — Números Estrella: 08, 10 — El Millón: DNK04598

Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

Se indica que la combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado el viernes 10 de julio de 2026 corresponde a los números y complementos consignados en el encabezamiento. En Euromillones se establecen trece categorías de premios que se determinan en función de la coincidencia de los cinco números más la o las Estrellas. No se aportan, en este comunicado, cantidades económicas asignadas a cada categoría ni datos de boletos premiados.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la mecánica de Euromillones exige la elección de cinco números entre el 1 y el 50 y dos Números Estrella entre el 1 y el 12. Los sorteos se celebran los martes y los viernes. El precio de la apuesta sencilla se fija en 2,50 €; en España se comercializa, de forma opcional, el complemento «El Millón» por 1,00 € adicional, que asigna un premio fijo de 1.000.000 € mediante código alfanumérico entre los boletos jugados en España. El bote mínimo garantizado se sitúa en 17 millones de euros.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser cobrados conforme al procedimiento administrativo establecido por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se establece un plazo de 90 días naturales para la reclamación y cobro de premios tal y como figura en la normativa aplicable. Las cantidades superiores al umbral exento fijado por la Agencia Tributaria serán objeto de las retenciones e impuestos previstos por la normativa fiscal vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se informa que Euromillones se gestiona a través de la coordinación entre los operadores europeos, siendo en España gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Asimismo, en el ámbito español existen otros operadores, entre ellos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestionan sorteos distintos al presente comunicado. La periodicidad de Euromillones incluye dos celebraciones semanales: martes y viernes.

Verificación oficial

La comprobación definitiva de los resultados deberá realizarse en la lista oficial publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para verificación y consultas se remite al portal oficial: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)