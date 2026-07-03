Arranca el sábado 4 de julio de 2026 y con él la foto de precios que más interesa a los conductores en Ceuta. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, se han analizado 10 estaciones y el promedio marca la referencia del día: la gasolina 95 se sitúa en torno a 1,374 €/L (con un rango entre 1,359 y 1,379 €/L), mientras que la 98 promedia 1,411 €/L. En diésel (gasóleo A), el promedio es de 1,393 €/L, también con diferencias entre mínimos y máximos.

La buena noticia: hay ubicaciones donde el precio se mantiene en el tramo bajo, especialmente en gasolina 95 y en diésel. Te dejamos un resumen con las opciones más competitivas y, después, los puntos más caros para que puedas decidir con criterio.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

1,359 €/L : ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta)

: ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta) 1,359 €/L : ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta)

: ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta) 1,378 €/L : SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta)

: SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta) 1,378 €/L : SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta)

: SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta) 1,378 €/L: DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta)

Gasolina 98

1,408 €/L : SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta)

: SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta) 1,408 €/L : SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta)

: SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta) 1,408 €/L : DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta)

: DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) 1,408 €/L : SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta)

: SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta) 1,408 €/L: DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta)

Diésel

1,378 €/L : ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta)

: ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta) 1,378 €/L : ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta)

: ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta) 1,397 €/L : SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta)

: SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta) 1,397 €/L : SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta)

: SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta) 1,397 €/L: DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta)

Las más caras

Si hoy estás comparando, conviene saber dónde se concentran los precios altos. En gasolina 95, las estaciones con el coste más elevado se sitúan en 1,379 €/L:

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta)

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta)

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta)

Origen de la información: Ministerio para la Transición Ecológica.

Consejos

Revisa el tipo de combustible antes de moverte : los precios de gasolina 95 y 98 no se comportan igual que el diésel.

: los precios de gasolina 95 y 98 no se comportan igual que el diésel. Compara por tramos : hoy la diferencia en 95 entre mínimos y máximos es de unos 0,020 €/L , lo que puede notarse si repostas con frecuencia o haces una compra grande.

: hoy la diferencia en 95 entre mínimos y máximos es de unos , lo que puede notarse si repostas con frecuencia o haces una compra grande. Planifica tu ruta : si tienes que desplazarte para repostar, contrasta el ahorro por litro con el coste en tiempo y trayecto.

: si tienes que desplazarte para repostar, contrasta el ahorro por litro con el coste en tiempo y trayecto. Vuelve a comprobar: la lista se actualiza, y en días con variaciones puede cambiar rápidamente qué estación queda en el top de precios bajos.

Con estos datos, el objetivo es simple: que repostes con información y decidas con los números en la mano. Si quieres, te preparo también un comparador rápido por precio y zona para que elijas en segundos.