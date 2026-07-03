El precio medio de la luz este sábado, 4 de julio de 2026 se sitúa en 0,0969 €/kWh, con una jornada bastante favorable para el consumo doméstico si se aprovechan las franjas correctas. Según los datos de hoy, el coste cae con fuerza en la mitad del día y vuelve a tensionarse por la noche.

En este escenario, conviene planificar electrodomésticos intensivos (como lavadora o lavavajillas) para las horas de menor precio y evitar, en la medida de lo posible, el tramo caro. La hora más barata es de 14 a 15 h por 0,0413 €/kWh, mientras que la hora más cara es de 22 a 23 h con 0,1873 €/kWh.

Las horas clave para ahorrar hoy con el precio de la luz

El principal consejo para hoy es claro: apunta a la franja más económica y concentra el consumo en el tramo de menor coste. La hora más barata está en 14-15 h (0,0413 €/kWh) y la franja más económica se mantiene alrededor de 0,04 €/kWh. En cambio, ojo con 22-23 h, la franja a evitar por ser la más cara del día.

Con esta pauta, es una buena idea mover actividades como cargas completas del lavavajillas o programar la lavadora hacia la tarde, y dejar para más adelante tareas menos intensivas cuando el precio empieza a subir.

Evolución del precio por tramos: cómo se comporta la luz en la jornada

Madrugada: durante las primeras horas el precio arranca alto y va bajando con cierta rapidez. En concreto, en torno a 00-01 h se marcan 0,1755 €/kWh y el coste desciende hacia la mañana, con valores todavía relativamente elevados antes de entrar en el tramo más barato.

Mańana: la señal se vuelve claramente favorable: entre 08-09 h (con 0,0621 €/kWh) y, sobre todo, desde 09-10 h y siguientes, el precio cae en picado. Las horas centrales de la mañana se mantienen en niveles muy bajos, rondando 0,04 €/kWh.

Tarde: es el momento más interesante del día. La electricidad se concentra en precios bajos y alcanza su mínimo en 14-15 h (0,0413 €/kWh). Este es el mejor tramo para programar consumo que puedas desplazar sin cambiar tus rutinas: es cuando la factura puede salir más beneficiada.

Noche: a partir de la tarde el precio comienza a irse hacia arriba y el cambio se nota a medida que se avanza hacia el final del día. La subida se acelera en la franja de la noche: 22-23 h es el pico del día con 0,1873 €/kWh, y luego el precio empieza a corregir ligeramente hacia el final del tramo nocturno.

Precio de la luz por horas (sábado, 4 de julio de 2026)