El precio medio de la luz este sábado, 4 de julio de 2026 se sitúa en 0,0969 €/kWh, con una jornada bastante favorable para el consumo doméstico si se aprovechan las franjas correctas. Según los datos de hoy, el coste cae con fuerza en la mitad del día y vuelve a tensionarse por la noche.
En este escenario, conviene planificar electrodomésticos intensivos (como lavadora o lavavajillas) para las horas de menor precio y evitar, en la medida de lo posible, el tramo caro. La hora más barata es de 14 a 15 h por 0,0413 €/kWh, mientras que la hora más cara es de 22 a 23 h con 0,1873 €/kWh.
Las horas clave para ahorrar hoy con el precio de la luz
El principal consejo para hoy es claro: apunta a la franja más económica y concentra el consumo en el tramo de menor coste. La hora más barata está en 14-15 h (0,0413 €/kWh) y la franja más económica se mantiene alrededor de 0,04 €/kWh. En cambio, ojo con 22-23 h, la franja a evitar por ser la más cara del día.
Con esta pauta, es una buena idea mover actividades como cargas completas del lavavajillas o programar la lavadora hacia la tarde, y dejar para más adelante tareas menos intensivas cuando el precio empieza a subir.
Evolución del precio por tramos: cómo se comporta la luz en la jornada
Madrugada: durante las primeras horas el precio arranca alto y va bajando con cierta rapidez. En concreto, en torno a 00-01 h se marcan 0,1755 €/kWh y el coste desciende hacia la mañana, con valores todavía relativamente elevados antes de entrar en el tramo más barato.
Mańana: la señal se vuelve claramente favorable: entre 08-09 h (con 0,0621 €/kWh) y, sobre todo, desde 09-10 h y siguientes, el precio cae en picado. Las horas centrales de la mañana se mantienen en niveles muy bajos, rondando 0,04 €/kWh.
Tarde: es el momento más interesante del día. La electricidad se concentra en precios bajos y alcanza su mínimo en 14-15 h (0,0413 €/kWh). Este es el mejor tramo para programar consumo que puedas desplazar sin cambiar tus rutinas: es cuando la factura puede salir más beneficiada.
Noche: a partir de la tarde el precio comienza a irse hacia arriba y el cambio se nota a medida que se avanza hacia el final del día. La subida se acelera en la franja de la noche: 22-23 h es el pico del día con 0,1873 €/kWh, y luego el precio empieza a corregir ligeramente hacia el final del tramo nocturno.
Precio de la luz por horas (sábado, 4 de julio de 2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1755 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1578 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1302 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1219 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1218 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1212 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1264 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1164 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,0621 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,0427 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,0416 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,0426 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,0419 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,0416 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0413 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0416 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0422 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,0434 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,0471 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,0790 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,1483 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,1778 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,1873 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,1735 €/kWh