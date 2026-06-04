Ceuta mira con lupa el surtidor: este viernes 5 de junio de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica ha analizado 10 estaciones para estimar el precio medio de los combustibles. Con esos datos en la mano, es más fácil ajustar la ruta y llenar donde conviene según el tipo de carburante.

Según el informe, la gasolina 95 se mueve con un promedio de 1,486€/l (mínimo 1,469€ y máximo 1,499€). En gasolina 98, el promedio es de 1,513€/l. Y en diésel (Gasóleo A), el promedio alcanza 1,574€/l (mínimo 1,559€ y máximo 1,579€).

Ojo: los precios pueden variar a lo largo del día, pero esta comparativa sirve como punto de partida para decidir con criterio.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

1,469€/l : ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta)

: ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta) 1,469€/l : ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta)

: ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta) 1,488€/l : SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta)

: SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta) 1,488€/l : SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta)

: SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta) 1,488€/l: DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta)

Gasolina 98

1,499€/l : ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta)

: ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta) 1,499€/l : ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta)

: ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta) 1,518€/l : SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta)

: SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta) 1,518€/l : SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta)

: SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta) 1,518€/l: DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta)

Diésel

1,559€/l : ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta)

: ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta) 1,559€/l : ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta)

: ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta) 1,578€/l : CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta)

: CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta) 1,578€/l : SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta)

: SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta) 1,578€/l: SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta)

Las más caras

En el lado contrario, estas son las ubicaciones con precios más altos registrados para gasolina 95, según el muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica:

1,499€/l : CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta)

: CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta) 1,499€/l : CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta)

: CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta) 1,489€/l: MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta)

Consejos

Compara por tipo de combustible : 95, 98 y diésel no se mueven igual, y conviene decidir según lo que realmente usa tu vehículo.

: 95, 98 y diésel no se mueven igual, y conviene decidir según lo que realmente usa tu vehículo. Planifica la compra : si puedes, ajusta el repostaje al lugar donde el precio se acerca al mínimo del día.

: si puedes, ajusta el repostaje al lugar donde el precio se acerca al mínimo del día. Revisa el surtidor : confirma siempre que eliges la tarifa correcta (95/98 o diésel) antes de repostar.

: confirma siempre que eliges la tarifa correcta (95/98 o diésel) antes de repostar. Piensa en el coste total : una diferencia de céntimos por litro puede traducirse en ahorro si repostas con frecuencia.

: una diferencia de céntimos por litro puede traducirse en ahorro si repostas con frecuencia. Consulta el informe: los datos provienen del Ministerio para la Transición Ecológica, que publica el seguimiento de precios para ayudarte a decidir.

Origen: Ministerio para la Transición Ecológica.