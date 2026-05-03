Ceuta amanece este lunes, 4 de mayo de 2026 con el precio del combustible marcado por la variación entre estaciones. Según el Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta, con 10 estaciones analizadas), la Gasolina 95 se sitúa en torno a 1.469 €/L, con diferencias destacables en el extremo bajo y el alto. La Gasolina 98 promedia 1.507 €/L y el Diésel (Gasóleo A) se queda en 1.673 €/L, también con una horquilla clara entre mínimos y máximos.

Si estás pensando en repostar hoy, merece la pena fijarse en los primeros puestos del ranking. A continuación te dejamos las gasolineras más baratas por tipo de carburante y, al final, las más caras, para que puedas comparar en un vistazo.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

En Gasolina 95, las ofertas más agresivas parten de 1.453 €/L, muy por debajo de los máximos del día. Las más económicas registradas por el Ministerio para la Transición Ecológica son:

CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n – frente playa del Chorrillo): 1.453 €

(Avenida Martinez Catena s/n – frente playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas s/n): 1.453 €

(Avenida Gonzalez Tablas s/n): ON365 (Muelle Alfau s/n): 1.459 €

(Muelle Alfau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1.459 €

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1.478 €

Gasolina 98

Para la Gasolina 98, el ahorro se concentra en el entorno de 1.499 €/L frente a los valores más altos del día. Las estaciones más baratas son:

ON365 (Muelle Alfau s/n): 1.499 €

(Muelle Alfau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1.499 €

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1.508 €

(Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): SHELL (Avenida Muelle Dato 8): 1.508 €

(Avenida Muelle Dato 8): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato 10): 1.508 €

Diésel

En Diésel (Gasóleo A), el mínimo aparece en 1.659 €/L. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, las más baratas hoy son:

ON365 (Muelle Alfau s/n): 1.659 €

(Muelle Alfau s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n): 1.659 €

(Avenida Teniente Gral Muslera s/n): CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n – frente playa del Chorrillo): 1.669 €

(Avenida Martinez Catena s/n – frente playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas s/n): 1.669 €

(Avenida Gonzalez Tablas s/n): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato s/n): 1.678 €

Las más caras

Si prefieres comparar contra el extremo alto del día, estas son las estaciones con Gasolina 95 más cara según los datos publicados (Ministerio para la Transición Ecológica):

MOEVE (Avenida Juan de Borbon 27): 1.479 €

(Avenida Juan de Borbon 27): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato 10): 1.478 €

(Avenida Cañonero Dato 10): SHELL Catena (Avenida Martinez Catena 6): 1.478 €

La diferencia entre el mínimo y el máximo de Gasolina 95 es de alrededor de 0,026 €/L, una brecha pequeña en el papel pero que se nota cuando haces el depósito.

Consejos

Compara por tipo de combustible : hoy los precios varían entre 95, 98 y diésel, y no siempre el “barato” coincide.

: hoy los precios varían entre 95, 98 y diésel, y no siempre el “barato” coincide. Haz el cálculo : con la diferencia por litro, revisa cuánto te supone repostar 30 o 50 litros para decidir si compensa desviarte.

: con la diferencia por litro, revisa cuánto te supone repostar 30 o 50 litros para decidir si compensa desviarte. Repostaje inteligente : si puedes, prioriza las estaciones que marcan el mínimo (en 95, hasta 1.453 €/L) para mejorar el coste por repostaje.

: si puedes, prioriza las estaciones que marcan el mínimo (en 95, hasta 1.453 €/L) para mejorar el coste por repostaje. Ojo con la actualización: los listados cambian con el tiempo; confirma el precio en el surtidor antes de pagar.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.