Las autoridades catalanas han ordenado el despliegue de la UME para contener un foco de peste porcina africana detectado en la sierra de Collserola, después de localizar varios jabalíes muertos en la zona. El brote ha obligado a cerrar el acceso al parque natural y a imponer restricciones estrictas para evitar la propagación del virus.

Situación actual

Las primeras detecciones se produjeron cerca del campus universitario de Cerdanyola del Vallès. Se han confirmado casos en varios jabalíes, y continúan los análisis de nuevos cadáveres hallados en los alrededores.

Se ha establecido un perímetro de seguridad de seis kilómetros alrededor del epicentro del brote. En este espacio, y en un radio extendido, se han prohibido todas las actividades recreativas, incluida la caza y el senderismo.

Las granjas porcinas situadas dentro del área de vigilancia han dado negativo en los primeros controles sanitarios.

Despliegue de la UME y medidas adoptadas

La UME comenzará su despliegue el lunes, reforzando las tareas de vigilancia y apoyo a los equipos autonómicos. Se coordinará con agentes rurales y cuerpos de seguridad para localizar animales enfermos, controlar su movimiento y reforzar las barreras que impidan la expansión del virus hacia zonas pobladas o explotaciones ganaderas.

Se intensificarán también los controles de bioseguridad en las granjas cercanas y se instalarán vallas y puntos de control para reducir el desplazamiento de fauna salvaje.

Impacto y recomendaciones

Aunque la peste porcina africana no afecta a los humanos, supone un riesgo muy serio para la cabaña porcina y para la economía vinculada al sector. Las autoridades han pedido máxima colaboración ciudadana, incluyendo la obligación de informar sobre cualquier avistamiento de jabalíes muertos y el cumplimiento estricto de las restricciones de acceso al parque.