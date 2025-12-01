La previsión meteorológica anticipa cielos cubiertos, lloviznas matinales y un clima templado, con máximas cercanas a 18 °C y mínimas en torno a los 13 °C.

La ciudad autónoma vivirá un lunes con un ambiente propio de otoño: el cielo estará mayoritariamente nuboso y desde primeras horas podría registrarse lluvia débil, aunque las precipitaciones no se prevén intensas. Se espera que por la mañana se acumulen apenas lluvias ligeras, y que a lo largo del día el viento se mantenga suave, dejando una jornada templada y sin grandes oscilaciones térmicas.

Clima del día

Estado del cielo: nuboso con intervalos de claros ocasionales. Por la mañana, probabilidad de lloviznas débiles, que remitirán hacia la tarde.

Temperaturas: mínimos alrededor de 13 °C y máximas que podrían llegar hasta 18 °C, con sensaciones térmicas suaves gracias al viento moderado.

Vientos: de componente este‑noreste, moderados, lo que podría aportar algo de humedad al ambiente.

Recomendaciones para los ceutíes

Si planeas salir por la mañana, lleva paraguas o chaqueta impermeable por posibles lloviznas.

Las temperaturas suaves permiten actividades al aire libre, aunque conviene prever humedad en calles y aceras.

Para los planes vespertinos, el riesgo de lluvia disminuye y el cielo podría ofrecer algo de claridad, ideal para dar un paseo tras la lluvia.

En definitiva, Ceuta afronta una jornada de lunes sin extremos: un día gris, con lluvias débiles y clima suave, propio de un inicio de diciembre.