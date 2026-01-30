El RCDE Stadium abre la jornada 22 este viernes 30 de enero con un duelo de dinámicas cruzadas: el Espanyol busca blindar su puesto europeo ante un Alavés que llega con la moral alta tras batir al Betis.

El RCD Espanyol recibe hoy al Deportivo Alavés en un encuentro vital para las aspiraciones de ambos. Los pericos, dirigidos por Manolo González, atraviesan un bache de resultados tras sumar solo 1 punto de los últimos 12, situándose en la quinta posición con 34 puntos. Por su parte, el conjunto babazorro de Eduardo Coudet llega decimoquinto con 22 puntos, buscando alejarse definitivamente del descenso tras su reciente victoria.

Horario y canal de televisión

El partido se disputa este viernes 30 de enero de 2026 y estas son las opciones para seguirlo en directo en España:

• Hora: 21:00 horas (peninsular).

• Canal TV: DAZN LaLiga (disponible en Movistar M55 y Orange O113).

• Online: App de DAZN.

• Locales públicos: LaLiga TV Bar.

Las claves del partido

1. Bajas sensibles: El Espanyol no podrá contar con su estrella Javi Puado, que se pierde la temporada por una rotura de ligamento cruzado. El Alavés, por su parte, estrena delantera tras el traspaso invernal de Carlos Vicente al Birmingham.

2. Fortaleza local: A pesar de la polémica derrota en Mestalla (3-2) la jornada anterior, el equipo blanquiazul se muestra muy sólido en Cornellá, apoyado en el gran estado de forma del lateral Carlos Romero.

3. Efecto Coudet: El Alavés rompió su racha negativa la semana pasada y confía en la dupla formada por Guridi y el joven Garcés para asaltar el feudo perico.

Alineaciones probables

• RCD Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko González de Zárate, Pol Lozano, Ramón Terrats, Edu Expósito; Pere Milla y Roberto Fernández.

• Deportivo Alavés: Sivera; Tenaglia, Abqar, Sedlar, Manu Sánchez; Antonio Blanco, Guevara, Guridi, Stoichkov; Conechny y Garcés.