La entrada de una masa de aire polar marítima mantiene a 14 comunidades bajo aviso. Galicia se encuentra en riesgo extremo por olas de 9 metros, mientras que la nieve y las inundaciones ya afectan a 82 carreteras secundarias.

El temporal Kristin azota con fuerza España este viernes 30 de enero. La situación es de peligro extraordinario en la costa atlántica, mientras el interior peninsular lidia con rachas de viento huracanadas y nevadas que han bajado de cota de forma brusca. La tragedia también ha golpeado al Pirineo aragonés, donde se ha confirmado el fallecimiento de dos jóvenes esquiadores por un alud en Benasque.

Avisos de la AEMET por Comunidades

La inestabilidad es generalizada, con diferentes niveles de riesgo según el territorio:

• Galicia (Nivel Rojo): Peligro extremo en A Coruña y Pontevedra. Se esperan olas de hasta 9 metros y vientos marinos de 88 km/h. También hay avisos amarillos por nieve y lluvias persistentes.

• Andalucía y Granada (Nivel Naranja): Rachas de viento de hasta 100 km/h en Sierra Nevada y las Alpujarras. Almería y Jaén están en alerta por rachas de 90 km/h.

• Asturias, Cantabria, País Vasco y Melilla (Nivel Naranja): Riesgo importante por temporal marítimo y fuerte oleaje.

• Castilla-La Mancha (Nivel Naranja): Vientos muy fuertes, especialmente en Albacete.

• Aragón, Madrid, Baleares, Cataluña y Murcia (Nivel Amarillo): Riesgo por vientos, nevadas y mala mar.

Estado de las Carreteras y Siniestralidad

La borrasca está complicando seriamente la movilidad en el país. Según datos de la DGT y el RACE:

1. Carreteras afectadas: Un total de 82 vías secundarias presentan problemas. Hay 15 carreteras cortadas por nieve (principalmente en Huesca, Castilla y León, Almería y Granada) y 36 por inundaciones.

2. Aumento de accidentes: El miércoles 28 de enero, Kristin disparó los percances en carretera un 31% a nivel nacional. En la Comunidad de Madrid, la siniestralidad creció un impactante 92% debido a la nieve.

3. Cota de nieve: Se espera que la cota baje hasta los 800/1.000 metros al final de este viernes en la mitad norte.

Tragedia en el Pirineo y Previsión para Febrero

Las autoridades apelan a la máxima prudencia tras el fallecimiento de dos esquiadores (de 22 y 25 años) en el pico Cibollés, Benasque. El riesgo de aludes es elevado debido a la acumulación de nieve nueva sobre capas inestables.

De cara a los próximos días, la AEMET advierte que febrero comenzará con más borrascas atlánticas. La semana del 2 al 8 de febrero será muy lluviosa, especialmente en el sur y oeste peninsular, aunque con temperaturas algo más suaves de lo habitual para la época.