Tras el cierre de la emocionante fase de liga ayer jueves, la Europa League define hoy su cuadro eliminatorio. Con el Real Betis ya clasificado directamente entre los ocho mejores, todas las miradas están puestas en el RC Celta de Vigo, que deberá superar la ronda de play-offs para estar en octavos de final.

El sorteo se celebra este viernes 30 de enero a las 13:00 horas (hora peninsular española) en la sede de la UEFA en Nyon, justo después de conocerse los cruces de la Champions League.

¿Dónde ver el sorteo online y por TV?

Para seguir los emparejamientos en directo en España, dispones de las siguientes opciones:

• Televisión: Movistar Plus+ (canal oficial con los derechos de la competición).

• Online: A través de la web oficial UEFA.com, que emitirá la señal en streaming gratuito para todo el mundo.

El Celta de Vigo, a un paso de los octavos

El conjunto vigués ha finalizado la fase de liga en la 16ª posición tras su empate frente al Estrella Roja (1-1). Al haber quedado en el bloque de cabezas de serie (del 9º al 16º), el Celta cuenta con la ventaja de jugar el partido de vuelta en Balaídos.

Sus posibles rivales saldrán de la llave 17º-18º, por lo que el equipo de Giráldez se medirá con uno de estos dos conjuntos:

• PAOK de Salónica (Grecia)

• Lille OSC (Francia)

Clasificados directos a Octavos (Top 8)

Ocho equipos ya esperan rival en la siguiente ronda sin necesidad de jugar el play-off de febrero. Entre ellos destaca el Real Betis, que selló su pase directo tras una brillante victoria ante el Feyenoord (2-1):

• Real Betis (España)

• Aston Villa (Inglaterra)

• Olympique de Lyon (Francia)

• Sporting CP (Portugal)

• Lazio (Italia)

• Ajax (Países Bajos)

• Galatasaray (Turquía)

• Fenerbahçe (Turquía)

Fechas clave de la competición

• Ida de Play-offs: 19 de febrero.

• Vuelta de Play-offs: 26 de febrero.

• Sorteo de Octavos de Final: 27 de febrero.

• Octavos de Final: 12 y 19 de marzo.