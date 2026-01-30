Mientras la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) centra sus alertas inmediatas en la nieve y el viento, el joven experto Jorge Rey advierte de un febrero excepcionalmente lluvioso y complejo. El final de enero está dejando cifras que, en palabras de Rey, «ponen los pelos de punta», y la entrada del nuevo mes no parece traer la calma esperada.

La combinación de la circulación atlántica y la llegada de nuevas borrascas dibujan un escenario de gran dificultad meteorológica para las próximas semanas, con un cambio de tendencia que será esencial para entender lo que está por venir.

La predicción de Jorge Rey: El protagonismo de las lluvias

Fiel a su sistema de las cabañuelas, Jorge Rey ha lanzado un aviso sobre lo que denomina un «giro radical». A diferencia de la nieve que ha protagonizado el mes de enero, febrero vendrá marcado principalmente por el agua y los registros sorprendentes:

• Lluvias intensas: El experto prevé precipitaciones muy superiores a lo esperado para esta época del año.

• La amenaza de la DANA: Hacia los días 11 y 12 de febrero, Rey apunta a la llegada de una DANA que desplomará las temperaturas y provocará lluvias que podrían alcanzar incluso el Mediterráneo.

• Tormentas fuertes: La inestabilidad será máxima a mediados de mes, con tormentas que solo empezarían a remitir a partir del 17 o 18 de febrero.

El aviso de la AEMET: Nieve, viento y heladas

Por su parte, la AEMET mantiene activas las alertas para el arranque del mes, destacando un patrón de gran inestabilidad en el norte y zonas de montaña de la Península y Baleares:

• Cota de nieve: Se situará inicialmente entre los 700 y 1.000 metros en la mitad norte, subiendo progresivamente hacia los 1.200-1.400 metros al final de la jornada. Se esperan acumulados significativos en el Pirineo occidental y el Cantábrico oriental.

• Vientos huracanados: Se mantienen los avisos por rachas muy fuertes en litorales, Baleares e interiores del tercio oriental peninsular, así como en las montañas del centro y norte.

• Temperaturas y heladas: Aunque las máximas podrían aumentar ligeramente en el noroeste, las heladas serán moderadas en los Pirineos y débiles en el resto de los sistemas montañosos de la mitad norte y el sureste.

En Canarias, la situación será más estable, aunque con intervalos nubosos en las islas montañosas y posibilidad de lluvias débiles en el norte, bajo el régimen de vientos alisios moderados.