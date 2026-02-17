Si tenías planes al aire libre en la ciudad autónoma, estás de suerte. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 17 de febrero, una jornada marcada por la estabilidad y la ausencia de precipitaciones.

Ceuta disfrutará hoy de un respiro meteorológico con un cielo prácticamente despejado. Estas son las claves del tiempo para las próximas horas:

Estado del cielo y lluvias

• Predominio del sol: El panorama será de cielos sin nubes en líneas generales durante toda la jornada.

• Probabilidad de lluvia: Nula. No se esperan precipitaciones, consolidando un ambiente seco ideal para el tránsito por la ciudad.

Temperaturas

Los termómetros se mantendrán en valores muy similares a los de los últimos días, ofreciendo un ambiente suave:

• Máxima: Se situará en torno a los 18°C, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 19°C en las horas centrales del día.

• Mínima: No bajará de los 13°C, evitando un frío excesivo durante la noche y la madrugada.

Viento

• Dirección e intensidad: Se esperan ligeras brisas que soplarán de dirección oeste. No se prevén rachas fuertes que compliquen la navegación en el Estrecho o el paseo por el litoral.