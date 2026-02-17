¿Has sido uno de los afortunados? Consulta a continuación las combinaciones ganadoras de la Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams celebrados este lunes. El bote de la Primitiva sigue creciendo y ya alcanza una cifra millonaria.

La Primitiva

El sorteo de este lunes deja un bote especial acumulado de 24,5 millones de euros.

• Combinación ganadora: 3, 24, 25, 28, 44 y 47

• Complementario: 32

• Reintegro: 9

• Joker: 7203837 (Premiado con 1 millón de euros)

ONCE: Cupón Diario

El cupón diario de la ONCE ha repartido suerte con su premio principal y «La Paga».

• Número premiado: 85051 (35.000 € al décimo)

• La Paga: Serie 031 (36.000 € al año durante 25 años)

EuroDreams

El sorteo europeo que ofrece premios en forma de sueldos mensuales ha dejado la siguiente combinación:

• Combinación: 06, 10, 13, 24, 26 y 38

• Número Sueño: 3

Bonoloto

La combinación ganadora del sorteo celebrado ayer lunes es la siguiente:

• Números: 1, 18, 25, 27, 29 y 45

• Complementario: 11

• Reintegro: 9

Esta información tiene carácter meramente orientativo. La única lista oficial válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Se recomienda verificar siempre los boletos en los puntos de venta oficiales.