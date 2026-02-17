El mercado eléctrico arranca la semana con una caída drástica en el mercado mayorista, situando el precio medio en apenas 4,40 €/MWh. Sin embargo, para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), el coste medio final será de 125,77 €/MWh tras aplicar los peajes y cargos del sistema.

La jornada de este lunes, 16 de febrero, destaca por un desplome del 79% en el mercado mayorista (OMIE) en comparación con el lunes anterior. Esta variabilidad subraya la importancia de conocer los tramos horarios para optimizar el ahorro en el hogar, especialmente en un mes donde la luz natural empieza a ganar terreno al invierno.

El impacto de la luz natural en tu factura

A medida que avanzamos en febrero, los días son notablemente más largos. Este aumento progresivo de la claridad solar influye directamente en nuestros hábitos:

• Menos iluminación artificial: Se reduce la necesidad de encender bombillas por la mañana y a primera hora de la tarde, lo que suaviza la demanda en esos tramos específicos.

• Transición estacional: Aunque el precio de la luz no baja automáticamente por haber más sol, sí ayuda a que el sistema eléctrico no sufra picos de demanda tan agresivos en horas intermedias.

• Concentración del gasto: A pesar de la luz extra, el consumo más elevado sigue dándose al final del día, cuando la actividad doméstica coincide con la desaparición del sol.

Las horas clave para el ahorro (Tarifa PVPC)

Si quieres reducir el importe de tu próximo recibo, presta atención a los momentos extremos del día de hoy:

• La hora más barata: Ha tenido lugar durante la madrugada, entre las 00:00 y las 01:00, con un precio de 85,81 €/MWh.

• La hora más cara: Se producirá a última hora de la tarde, entre las 19:00 y las 20:00, cuando el precio escalará hasta los 196,47 €/MWh.

Evolución del precio por tramos

Para una planificación detallada, estos son los costes estimados durante el día:

Durante la madrugada, los precios se mantienen estables y bajos, oscilando entre los 88 y los 91 €/MWh. Al amanecer, entre las 06:00 y las 08:00, se registran los valores más competitivos del día (entorno a los 77-78 €/MWh), ideales para programar electrodomésticos de gran consumo.

A partir de las 10:00, el precio sufre un ascenso importante superando los 174 €/MWh, manteniéndose en niveles altos hasta las 14:00. Tras un breve respiro durante la sobremesa (bajando a los 108 €/MWh), el precio vuelve a dispararse a partir de las 18:00, alcanzando su pico máximo a las 19:00. La jornada cerrará con una tendencia a la baja, situándose en los 101,37 €/MWh a medianoche.

Precio de la luz (PVPC) por horas