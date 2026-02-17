Un estudio de Facua revela incrementos de hasta el 9% en productos con el IVA rebajado, mientras el aceite de oliva y el arroz experimentan ligeros descensos

El precio de los alimentos básicos en las grandes superficies españolas continúa mostrando una evolución dispar en el inicio de 2026. Según el último informe elaborado por Facua-Consumidores en Acción, las naranjas, las uvas blancas y las patatas han liderado las subidas de precio durante el mes de febrero, con incrementos que llegan a rozar el 9% en el caso de los cítricos. El análisis, que monitoriza la evolución de los productos afectados por la rebaja del IVA, pone de relieve la volatilidad que aún persiste en la cesta de la compra.

Incrementos en frutas y hortalizas

El estudio, realizado en ocho de las principales cadenas de distribución del país, señala que la malla de naranjas de cuatro kilos es el producto que más se ha encarecido en el último mes, con un repunte medio del 8,9%. Le siguen las uvas blancas sin pepitas, cuyo coste se ha elevado un 4,2%, y la malla de patatas de cinco kilogramos, que registra un aumento del 4,1%.

Otros alimentos de consumo diario también han visto incrementados sus precios en las últimas semanas. Las zanahorias han subido un 3,4% de media, las manzanas golden un 2,3%, el aceite de girasol un 1,5% y el brik de leche entera un 1,3%. Por el contrario, la docena de huevos, las cebollas y las lentejas pardina se mantienen como los únicos productos que han conservado su precio invariable respecto al mes anterior.

Ligero alivio en el aceite de oliva y el arroz

Frente a estas subidas, el informe de Facua detecta una tendencia a la baja en otros artículos de primera necesidad. Destaca el descenso en los champiñones laminados (-4,7%), las peras conferencia (-4,4%) y la harina de trigo (-4,1%). Asimismo, el aceite de oliva, uno de los productos más vigilados por el consumidor, ha experimentado un leve abaratamiento del 0,7%, sumándose a las bajadas registradas en el arroz redondo (-0,1%), los ajos (-0,4%) y los macarrones (-2,0%).

Preocupación por la variación interanual

A pesar de los ajustes mensuales, la comparativa interanual arroja cifras preocupantes en determinados alimentos. Según la asociación de consumidores, el precio de los huevos medianos se ha disparado un 39,5% en el último año. La situación es similar para las cebollas, que acumulan un alza del 20,85%, y los limones, cuyo precio es hoy un 16,1% superior al de hace doce meses.