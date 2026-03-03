El capítulo 786 de la ficción de La 1 regresa tras el parón del fútbol femenino con Cristóbal acorralado por las dudas sobre su paternidad y una boda inminente

Tras la interrupción de la programación este martes debido al encuentro de la selección española femenina, ‘La Promesa’ retoma su pulso habitual en las tardes de La 1 este miércoles, 4 de marzo. La serie de época de Televisión Española regresa con su entrega número 786, un episodio marcado por la extrema tensión matrimonial de los recién llegados al palacio y la resolución de incógnitas que podrían cambiar la jerarquía de la casa para siempre.

La crisis de Julieta y Ciro aumenta

La adaptación de Julieta a la vida palaciega está resultando más accidentada de lo previsto. La joven busca refugio en la compañía de las criadas, a quienes recientemente sacó de su tristeza con un obsequio de tomates, un gesto que ha despertado el recelo de la zona noble. Leocadia y Lorenzo, lejos de facilitar su integración, están aprovechando esta cercanía con el servicio para sembrar la cizaña en su matrimonio.

Las intrigas de ambos personajes están logrando su objetivo: provocar una gran tensión entre Julieta y su marido, Ciro. Mientras Leocadia asegura que la joven le miente, el matrimonio se encamina hacia una crisis profunda que amenaza su estabilidad apenas iniciada su estancia en el palacio.

Cristóbal, entre la espada y la pared

El otro gran frente abierto se sitúa en la figura de Cristóbal. La pregunta directa de Ángela sobre si él es realmente su padre ha dejado al hombre completamente perplejo. Tras un lunes en el que las sospechas de la joven no hicieron más que crecer, el episodio de este miércoles desvelará si Cristóbal decide afrontar la verdad o si continuará manteniendo el secreto que tanto angustia a Ángela, quien recientemente se ha reconciliado con Curro.

Una boda forzosa y el dilema del refugio

En el ámbito de las decisiones domésticas, Cristóbal ha tomado una determinación irrevocable. Ha reunido a María Fernández, Carlo y Samuel para comunicarles que el enlace matrimonial debe celebrarse sin más dilación. En un movimiento especialmente delicado, ha solicitado que sea el propio Samuel quien oficie la ceremonia, a pesar de las reticencias previas y la preocupación de Pía por el interés de Carlo en el párroco.

Por su parte, Martina continúa demostrando su firmeza. Pese a la actitud egoísta de Jacobo, quien se desentiende del refugio, ella ha decidido mantener las distancias con Adriano para respetar su compromiso. Su siguiente paso será proponer formalmente al Patronato que asuma la financiación del proyecto, una idea que ya ha adelantado a Petra y que promete generar nuevas fricciones en la convivencia de ‘La Promesa’.