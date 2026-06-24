La plataforma de ‘streaming’ anuncia oficialmente el lanzamiento de ‘Loba Negra’ para el próximo 2 de octubre, una nueva tanda de episodios ambientada en la Costa del Sol que adaptará la segunda novela de Juan Gómez-Jurado

Prime Video ha hecho oficial la fecha exacta del estreno de la segunda temporada de ‘Reina Roja’, una de las producciones televisivas más esperadas del panorama audiovisual español. Coincidiendo con la celebración del Prime Day, desarrollada entre el 23 y el 26 de junio, la plataforma de ‘streaming’ de Amazon ha confirmado que la nueva entrega de la ficción llegará a su catálogo el próximo 2 de octubre de 2026. Tras el éxito cosechado por la primera temporada, la adaptación de las novelas del escritor Juan Gómez-Jurado regresará con una investigación de carácter internacional que volverá a estar protagonizada por los actores Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian en los papeles de Antonia Scott y el inspector Jon Gutiérrez.

La continuación de la serie dará el salto argumental a ‘Loba Negra’, el segundo título de la saga literaria de suspense. En esta ocasión, la trama trasladará la acción hacia la Costa del Sol, un escenario donde conviven el lujo y el crimen organizado. La investigación principal comenzará de forma contrarreloj tras la misteriosa desaparición de Lola, la esposa de un poderoso mafioso, un suceso que introducirá a los protagonistas en una compleja red de traiciones y secretos con la mafia rusa como telón de fondo. El mayor desafío para la capacidad analítica de Antonia Scott, considerada la persona más inteligente del mundo, será la irrupción de la Loba Negra, una letal asesina a sueldo rusa capaz de anticiparse a sus movimientos.

El reparto de esta segunda temporada mantendrá como eje central la química interpretativa de Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian. Junto a ellos, la producción recuperará a intérpretes de la primera tanda de episodios como Vicenta N’Dongo, Karmele Larrinaga, Fernando Guallar, Alex Brendemühl y Bruno Sevilla. Asimismo, Prime Video ha confirmado la incorporación de nuevos rostros para dar vida a personajes con peso en la historia, entre los que se encuentran Adriana Torrebejano, Silvia Abascal, Mauricio Morales, Beka Lemonjava, Javiera Sky y Féodor Atkine.

La fecha de lanzamiento se ha fijado para el 2 de octubre de 2026 debido a la complejidad técnica y organizativa de la producción. Aunque las jornadas de rodaje se completaron entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, el proceso de postproducción de los capítulos se ha extendido durante más de un año con el objetivo de elevar la ambición formal de la serie. Para evitar una espera tan prolongada de cara al futuro, la compañía ha optado por compaginar los trabajos de montaje de esta segunda temporada con las labores de rodaje de la tercera entrega. Esta continuación, que llevará por título ‘Rey Blanco’, finalizó sus grabaciones en mayo de este mismo año y tiene previsto su estreno en la plataforma de entretenimiento para finales del año 2027.