Dos personas murieron y otra resultó herida en un tiroteo registrado la noche del jueves en una residencia estudiantil de la South Carolina State University, en Estados Unidos, según informaron las autoridades académicas. El suceso provocó el cierre del campus y la cancelación de las clases previstas para este viernes.

El tiroteo se produjo alrededor de las 21:15 horas (hora local) en un apartamento del complejo residencial Hugine Suites, dentro del recinto universitario. Por el momento no se ha confirmado si el autor o autores de los disparos han sido detenidos ni se han ofrecido detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque.

En un comunicado difundido por la universidad, se indicó que las autoridades aún no han confirmado la identidad de las víctimas mortales ni el estado exacto de la persona herida. Los servicios de seguridad continúan investigando lo ocurrido y no han facilitado información adicional sobre posibles sospechosos.

La South Carolina State University, ubicada en la ciudad de Orangeburg, cuenta con más de 3.000 estudiantes y es una de las dos universidades históricamente afroestadounidenses de la zona, junto a Claflin University. La localidad se sitúa a unos 40 kilómetros al sureste de Columbia, capital del estado.

Tras el incidente, la institución decidió suspender la actividad académica del viernes mientras continúan las investigaciones y se refuerzan las medidas de seguridad en el campus. Desde la oficina de seguridad pública universitaria se indicó que no estaban autorizados a ofrecer más información en las primeras horas posteriores al tiroteo.