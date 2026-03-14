El Sistema Nacional de Salud se enfrenta a una nueva prueba de fuego. Este lunes arranca la segunda semana de paros programados de los médicos, en un escenario marcado por la ruptura total del diálogo entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos convocantes. La reforma del Estatuto Marco sigue siendo el epicentro de un conflicto que no solo no se apacigua, sino que se recrudece tras un intercambio de reproches públicos entre la ministra Mónica García y el Comité de Huelga.

Las claves del conflicto: ¿Qué piden los médicos?

La movilización, que tiene previsto repetirse una semana al mes hasta junio, gira en torno a una demanda histórica: un marco laboral específico que diferencie a la profesión médica del resto del personal sanitario.

Estatuto propio: Reclaman una normativa que recoja sus particularidades profesionales.

Reclaman una normativa que recoja sus particularidades profesionales. Guardias: Solicitan que sean voluntarias y que el tiempo trabajado compute para la jubilación.

Solicitan que sean voluntarias y que el tiempo trabajado compute para la jubilación. Jornada laboral: Buscan una interlocución directa con el Ministerio para negociar una nueva clasificación profesional.

Un diálogo de sordos entre el Ministerio y los Sindicatos

La tensión alcanzó su punto máximo este viernes. El Ministerio de Sanidad intentó desbloquear el conflicto a través del Foro de la Profesión Médica, anunciando una «vía de diálogo» que los sindicatos en huelga han descalificado de inmediato.

Posición del Ministerio (Mónica García) Posición del Comité de Huelga (CESM, Amyts, etc.) Acusa a los sindicatos de romper la «buena fe». Denuncia que la propuesta es «vaga, pobre e imprecisa». Defiende la reducción de guardias de 24 a 17 horas. Asegura que se ignora la demanda de voluntariedad. Apuesta por el Foro como interlocutor válido. Recuerda que solo el Comité de Huelga puede desconvocar. Propone estudiar la jubilación anticipada. Califica de «ridícula» la oferta sobre clasificación profesional.

El laberinto legal del Estatuto Marco

El Gobierno ya acordó una reforma del Estatuto Marco el pasado enero con los sindicatos generalistas (CC.OO., UGT, CSIF y SATSE). Sin embargo, este texto —actualmente en trámite parlamentario— es precisamente lo que los médicos rechazan por considerarlo insuficiente.

Mientras el Senado ya rechazó una moción para crear un estatuto exclusivo para médicos, comunidades como Madrid han manifestado su apoyo a esta reivindicación, lo que añade una capa de complejidad política al conflicto.