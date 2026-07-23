La 1 suspende el serial de época durante las jornadas del jueves 23 y viernes 24 de julio con motivo del Tour de Francia, desplazando el siguiente episodio al lunes 27 de julio tras un miércoles marcado por el cese temporal.

La 1 de Radiotelevisión Española ha modificado de forma imprevista la configuración de su parrilla vespertina para la recta final de la semana. Tras la emisión de su último capítulo semanal este miércoles 22 de julio, la cadena pública ha optado por levantar la programación habitual de ‘La Promesa’, que no se ofrecerá ni el jueves 23 ni el viernes 24 de julio. Según aduce la propia RTVE, el motivo argumentado responde a la retransmisión del Tour de Francia en su etapa decisiva. Sin embargo, la cobertura del evento deportivo no coincide con el horario habitual del serial de época, ya que el espacio bajo la marca ‘Ciclismo Tour de Francia 2026’ aparece fijado en la guía oficial entre las 15:50 y las 17:20 horas, franja asignada al espacio ‘Directo al grano’. Pese a ello, la dirección de TVE ha decidido eliminar temporalmente los seriales de su oferta e integrar en su lugar el magacín presentado por Gonzalo Miró y Martín Barreiro.

De acuerdo con la parrilla vespertina establecida por La 1 para ambos días, tras el ciclismo a las 15:50 horas dará comienzo ‘Directo al grano’ a las 17:20 horas, seguido de ‘Malas Lenguas’ a las 19:35 horas, ‘Aquí la Tierra’ a las 20:25 horas y el ‘Telediario 2’ a las 20:55 horas. Salvo nuevos cambios en el esquema del canal, la emisión del capítulo 872 de la ficción no se producirá hasta el próximo lunes 27 de julio a las 18:35 horas.

La revelación sobre Máximo y los nuevos conflictos en el palacio

En la trama fijada para el episodio 872, las tensiones e investigaciones alcanzarán a varios de los miembros de la estancia. Se confirma formalmente que Ángela es hija de Máximo de Buenaventura. Durante un diálogo mantenido con Leocadia de Figueroa —quien se ha mostrado esquiva con el duque hasta la fecha—, este confiesa que la presencia de la joven es la razón principal de su estancia en el palacio de los Luján, lo que suscita dudas en torno a sus intenciones reales. A su vez, la propia Ángela sospecha de Máximo y le recrimina abiertamente que oculta el propósito auténtico de su visita.

Por otra parte, Julio Sopena, el ayuda de cámara del aristócrata, mantendrá sus abusos hacia el personal del palacio y protagonizará un severo encontronazo con Ricardo Pellicer. Ante esta situación, Tomasa celebra el temor infundido entre los lacayos y las doncellas de La Promesa e instiga a Julio a cometer nuevas acciones para perjudicarles. Paralelamente, Leocadia reprende con severidad a Petra calificándola de «inútil» a causa de un incidente propiciado por su hermana Tomasa, mientras Lorenzo, escamado ante la complicidad forjada entre el duque de Buenaventura y Curro, inicia indagaciones para descubrir lo que ambos gestionan.

Estado de salud en la finca y tensiones en el hangar

En el ámbito religioso y sanitario, el padre Samuel apremia a María Fernández y a Carlo Castejón a efectuar el bautizo de la niña a la mayor brevedad. Esta exigencia se produce a pesar de que el doctor Peribáñez ha determinado que la menor se halla fuera de peligro tras haber superado una infección.

En el hangar, Ciro muestra una actitud despectiva hacia Julieta y Manuel, manteniéndose ajeno a la atracción que une a la pareja y al encuentro romántico que ambos protagonizaron en los jardines del palacio, el cual culminó con un beso.