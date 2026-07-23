La cadena pública sacrifica el serial de época de RTVE y Netflix durante las jornadas del jueves 23 y viernes 24 de julio debido a la retransmisión del ciclismo, posponiendo el avance de las tramas de Rosalía, Luisa y el duque hasta la próxima semana.

La 1 de Televisión Española ha cancelado la emisión de ‘Valle Salvaje’ para lo que resta de semana. La cadena pública no ofrecerá el serial de época, producido en colaboración con Netflix, ni este jueves 23 de julio ni el viernes 24 de julio. El motivo de este ajuste en la parrilla televisiva es la cobertura de las etapas del Tour de Francia. A pesar de que los recorridos ciclistas transcurren a primera hora de la tarde —franja ocupada habitualmente por el magacín ‘Directo al grano’—, la cadena ha optado por sacrificar nuevamente la emisión de sus series diarias, ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’, tal y como sucedió tras casi un mes de programación condicionado por el Mundial de Fútbol. De este modo, los espectadores deberán esperar hasta el próximo lunes 27 de julio, a partir de las 17.45 horas, para ver el capítulo 451 en La 1.

Sospechas y secretos tras el parto en el capítulo 451

En el episodio 451, la tensión aumentará tras los últimos acontecimientos relacionados con el nacimiento. Rosalía (Beatriz Reina) reconoce a Pura (Charo Gabella) y a Petra (Teresa Pejenaute) como las dos mujeres que la atendieron durante el parto. Por su parte, Luisa (Loren Mairena) acusa nuevamente a las parteras de haber robado a María con el fin de intercambiarlo por el hijo de Adriana (Rocío Suárez de Puga) y Rafael (Marco Pernas).

Ante la gravedad de los hechos, Luisa y Bárbara (Emma Guilera) debaten si es oportuno contarle toda la verdad al duque de Valle Salvaje, valorando si es el momento adecuado para hacerlo. Durante esta conversación, Pedrito (Iván Renedo) parece haber escuchado lo que ambas discutían. Al mismo tiempo, Rosalía empieza a dudar de la versión ofrecida por Luisa y plantea una hipótesis alternativa: la posibilidad de que el hijo de Adriana y Rafael falleciera en el parto y fuera el propio duque de Valle Salvaje quien robó a María. Ante la presión de la situación, Pura le pide a Petra que mantenga el silencio.

Ruptura de compromiso y tensiones entre las familias

En otro punto de la trama, Martín (Marcos Orengo), Pepa (Elena Navarro) y Amadeo (César Maroto) leen la carta de despedida enviada por Francisco (Rafa Álamos), la cual confirma que la boda no llegará a celebrarse. Tras conocer la noticia, Pepa llora desconsoladamente, mientras que Amadeo arremete contra Martín por lo sucedido.

Por otro lado, Mercedes (Miren Arrieta) decide marcar límites ante Victoria (Sabela Arán), dejándole claro que no son iguales, aunque Victoria continúa induciendo a Mercedes. Mientras tanto, Enriqueta (Marta Tomasa) abronca a Braulio (Manuel Gareno) al creer que no ha besado a Manuela (Lydia Pavón), ignorando que en realidad fue Manuela quien tomó la iniciativa y besó a Braulio.

En el ámbito económico y social, Don Hernando (Óscar Rabadán) ofrece su ayuda financiera a los Gálvez de Aguirre, recordando que el matrimonio entre Leonardo e Irene terminó uniendo a ambas familias. Por último, Atanasio (Alejandro Bordanove) procede a interrogar a Matilde (María Redondo) para averiguar los motivos por los que rechaza a Nicolás (Jorge Silvestre), cuestionando su actitud dado que lo considera un buen hombre.