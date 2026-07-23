La serie diaria de Antena 3 emite este jueves 23 de julio su penúltimo episodio de la semana, marcado por el grave conflicto de Tasio con su familia, la propuesta de Begoña a Gabriel y el choque emocional de Marisol tras su aborto.

El penúltimo capítulo semanal de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emite este jueves 23 de julio, llega a la parrilla televisiva cargado de alta tensión dramática y giros decisivos en las tramas principales de la ficción. Tras las difíciles consecuencias derivadas del reciente aborto de Marisol, las discrepancias en torno al proyecto de los perfumes y el enfrentamiento directo entre Damián, Andrés y Tasio por la alianza de este último con Gabriel, la historia alcanza un punto de no retorno en el episodio 610, previo al cierre de la tercera temporada de la producción.

Marisol se desborda en el dispensario y la traición de Tasio sacude la tienda

Las secuelas del aborto continúan pasando una dura factura a Marisol. Pese a sus intentos por recuperarse en el apartado físico, el impacto emocional permanece a flor de piel. La inesperada irrupción de Pablo en el dispensario provoca que las heridas vuelvan a abrirse por completo, desencadenando una escena de alta intensidad emocional en la que la joven, completamente desbordada por la situación, no puede contener más el dolor y termina enfrentándose a él.

En paralelo, en la tienda de la colonia, Marta pone al día a Claudia sobre todas las novedades acontecidas durante su ausencia y le enseña las nuevas fórmulas de los perfumes, un proyecto que mantiene divididas las opiniones en la fábrica. Durante el encuentro, la conversación se centra inevitablemente en la polémica postura de Tasio de posicionarse del lado de Gabriel, una decisión considerada como una auténtica traición que sigue provocando una profunda indignación en el seno de la familia De la Reina. Lo que ambas desconocen es que Paula escucha parte del diálogo escondida desde el almacén.

El pacto entre Begoña y Gabriel y la mediación de Andrés

Por su parte, Begoña trata de recuperar el control de su vida e intenta negociar de nuevo para disponer de más tiempo junto a Juanito. Para ello, realiza una propuesta formal a Gabriel con la intención de alcanzar un acuerdo definitivo: instalarse en la casa de los Montes para disfrutar de momentos a solas con su hijo y retomar la gestión de sus propias cuentas. Gabriel termina accediendo a la petición, pero establece una exigencia innegociable que altera todo el escenario: Begoña debe entregarle la totalidad de los negativos de las fotografías comprometedoras de María. Este trato no cuenta con el visto bueno de Andrés, que advierte el peligro de la transacción y prevé la apertura de un nuevo frente entre las partes.

Al mismo tiempo, Andrés se ve obligado a intervenir en la tienda ante la reaparición de la madre de Valentina. La progenitora regresa con la firme intención de convencer a su hija para que abandone el lugar y vuelva con ella a Soria. La discusión entre ambas escala rápidamente de tono hasta que Andrés intercede para evitar que el conflicto pase a mayores, ofreciendo posteriormente su apoyo a Valentina y recordándole que no se encuentra sola.

Reconciliaciones familiares y una marcha definitiva

En el plano personal, Mabel aconseja a Miguel que deje de guardar silencio sobre el drama que atraviesa la familia y le cuente la verdad a Claudia respecto a lo sucedido con Marisol. Siguiendo la recomendación, el médico decide abrirse por completo con su pareja. Gracias al respaldo de Claudia, Miguel da un paso al frente para reconciliarse con su padre e intentar superar los desencuentros más recientes.

Por último, el episodio queda sellado por el giro decisivo de Tasio. Convencido de que ha dilapidado la confianza de su entorno y ante la certeza de que nadie en la familia está dispuesto a concederle el perdón tras su alianza con Gabriel, toma una determinación que promete alterar su futuro de forma irreversible: anuncia formalmente que abandona de manera definitiva la casa de los De la Reina.