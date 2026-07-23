El evento de boxeo amateur organizado por Ibai Llanos celebrará su sexta edición el próximo 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Con un total de 10 combates confirmados y la participación de 20 creadores de contenido, músicos y periodistas deportivos, la cita se perfila como la entrega más amplia y competitiva de su historia, destacando los duelos estelares entre IlloJuan y TheGrefg o YoSoyPlex y Fernanfloo.

La sexta edición de La Velada del Año ya cuenta con la confirmación oficial de su cartelera. El espectáculo ideado y organizado por Ibai Llanos regresará el próximo 25 de julio al Estadio La Cartuja de Sevilla en una jornada que reunirá a un total de 20 participantes procedentes del ámbito del entretenimiento digital, la música urbana y el periodismo deportivo. En esta ocasión, la organización ha apostado por la edición con mayor número de enfrentamientos desde la creación del formato, sumando un total de 10 combates sobre el ring.

Entre los nombres confirmados figuran perfiles de diversa índole y procedencia. En el ámbito del periodismo deportivo estarán el español Edu Aguirre (37 años) y el argentino Gastón Edul (29 años). El sector de la creación de contenido y las redes sociales cuenta con las españolas Fabiana Sevillano (24 años), Clersss (24 años), RoRo (23 años), Marta Díaz (24 años) y Tatiana Kaer (22 años), junto a la colombiana La Parce (24 años, presidenta de la Queens League Américas), la mexicana Natalia MX (25 años), la puertorriqueña Alondrissa (24 años) y la argentina Angie Velasco (27 años). Asimismo, participan la streamer mexicana Samy Rivers (27 años), el streamer español ViruZz (33 años) y el creador de contenido fitness argentino Gero Arias (22 años).

La nómina de participantes masculinos en el ámbito del streaming y las plataformas digitales se completa con los españoles YoSoyPlex (24 años), IlloJuan (31 años) y TheGrefg (29 años), además del salvadoreño Fernanfloo (33 años). El ámbito musical estará representado por el cantante y rapero argentino Lit Killah (26 años) y el rapero y cantante español Kidd Keo (30 años).

Los 10 combates confirmados de la jornada

La programación deportiva en el recinto sevillano ha quedado estructurada en diez emparejamientos directos:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

ViruZz vs. Gero Arias

Samy Rivers vs. RoRo

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

YoSoyPlex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

Entre los enfrentamientos programados sobresale el combate entre IlloJuan y TheGrefg, llamado a ser uno de los duelos estelares de la cita. Asimismo, suscitan una elevada expectación los choques entre YoSoyPlex y Fernanfloo, el enfrentamiento entre Samy Rivers y RoRo —catalogado como una revancha entre los seguidores del evento— y el cruce entre ViruZz y Gero Arias, dos participantes que acreditan experiencia previa y un nivel boxístico superior al promedio registrado en ediciones anteriores.

La cita de La Cartuja combinará la actividad sobre el ring con diversas actuaciones musicales a lo largo de la jornada. Con una estructura ajustada para ofrecer una mayor fluidez en los combates y una preparación de meses por parte de los púgiles, La Velada del Año 6 aspira a consolidar el peso del evento y revalidar sus cifras de audiencia a nivel global.