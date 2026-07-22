El santoral católico celebra hoy, 23 de julio, a San Juan Casiano, figura clave del monacato en Occidente. Su obra ayudó a fijar con claridad la vida contemplativa y el modo de rezar y discernir en comunidad.

Este jueves 23 de julio es una jornada para situar el espíritu monástico en su contexto histórico: el paso del cristianismo antiguo a la consolidación de tradiciones de oración y disciplina que aún se reconocen en la liturgia y la espiritualidad.

San Juan Casiano

San Juan Casiano (a menudo datado en el siglo V) se vincula con el desarrollo de la vida monástica en un tiempo de gran expansión del ideal del desierto y de las comunidades cenobíticas. Su figura aparece ligada a la experiencia monástica de Oriente y a la necesidad de traducirla y ordenarla para quienes vivían en Occidente, donde el monacato necesitaba referencias prácticas y teológicas.

Una de las señales más claras de su influencia son sus escritos, especialmente las «Colaciones», redactadas como conversaciones y enseñanzas espirituales para formar a monjes. En ellas se recogen temas como el combate interior, la formación del corazón y la disciplina de la oración, sin reducir la vida espiritual a la pura emoción: se subraya el aprendizaje progresivo y el papel del acompañamiento.

En la tradición se le presenta como monje y abad (en el sentido de guía de comunidades), con una misión pedagógica: presentar la enseñanza recibida, ordenar criterios y facilitar una práctica estable. Esa orientación hace que su legado sea especialmente útil para comprender cómo se pasaron ideas del mundo monástico oriental a la sensibilidad occidental.

El modo en que San Juan Casiano se ha transmitido en la Iglesia está unido a su preocupación por la vida común: el monacato no era únicamente retiro, sino también educación del deseo, corrección fraterna y constancia. Por eso, cuando se celebra su memoria, se suele volver la mirada a su enseñanza sobre el discernimiento y sobre la coherencia entre oración y conducta.

Otros santos que se celebran el 23 de julio

San Severo de Bizia : obispo, celebrado como testigo de la fe en la Antigüedad cristiana.

: obispo, celebrado como testigo de la fe en la Antigüedad cristiana. San Valeriano de Cimiez : santo asociado a Cimiez (zona de Niza), venerado por su trayectoria cristiana.

: santo asociado a (zona de Niza), venerado por su trayectoria cristiana. Beato Basilio Hopko : beato de tradición bizantina, ligado a la vida religiosa y eclesial en el siglo XX.

: beato de tradición bizantina, ligado a la vida religiosa y eclesial en el siglo XX. Beato Cristino Gondek : beato del siglo XX, reconocido por su testimonio cristiano y servicio eclesial.

: beato del siglo XX, reconocido por su testimonio cristiano y servicio eclesial. Beata Juana de Orvieto: beata vinculada a Orvieto, recordada por su vida de compromiso cristiano.

Significado litúrgico y devoción en el monacato

La memoria de San Juan Casiano suele leerse en clave monástica: no como una celebración “lejana”, sino como un recordatorio de que la oración cristiana se aprende con constancia. En muchas casas religiosas se aprovecha este día para revisar la práctica comunitaria —silencio, ritmo de oración y obediencia—, conectándola con la idea casianiana de formar el corazón mediante el entrenamiento espiritual.

Al ser una jornada de 23 de julio, también es habitual que en comunidades con sensibilidad patrística se subraye la relevancia de sus obras para el vocabulario del monacato occidental: cómo se habla del progreso interior, cómo se entiende el discernimiento y cómo se ordena la vida para que la oración tenga profundidad y no sea solo un impulso pasajero.