A las 20:00 arranca la noche: La 1 ofrece cine a las 22:00, 23:45 y 01:45, mientras que los bloques informativos y deportivos marcan el inicio en la mayoría de las cadenas.

La programación del lunes se organiza en dos registros claros: un arranque centrado en noticias y magazines y un prime time que apuesta por ficción y cine. Entre medias hay documentales y espacios de investigación que reaparecen en varias franjas, lo que facilita cambiar de canal sin perder continuidad temática.

En las primeras horas predominan los informativos y los magazines: en La 1 el bloque parte con “Aquí la tierra”, sigue con “Telediario 2” y enlaza con el deporte en “Teledeporte 2”. Antena 3 abre también con noticias —“A3 Noticias Fin de Semana”— y Cuatro y laSexta mantienen sus noticiarios habituales.

A partir de las 21:45, el tono cambia: Antena 3 combina deporte y el tiempo con Roberto Brasero antes de entrar en ficción con “Una nueva vida”. En Cuatro, “Cuarto Milenio” ocupa varias tandas nocturnas y funciona como imán cuando el espectador ya está en “modo sofá”.

Dos titulares útiles para la conversación de sobremesa: el cine domina en La 1 con “Taron Egerton es Robin Hood”, “El Escuadrón Suicida” y “La gran apuesta”; y La 2 ofrece continuidad documental y programas de entretenimiento “serio”, cerrando con “Hanna”.

Si no tienes claro por dónde empezar: alterna noticia o deporte con un programa que te enganche. Entre las opciones destacadas están los estrenos y películas de La 1, la ficción de Antena 3 y el misterio de Cuarto Milenio, lo que permite construir una ruta personal a lo largo de la noche.

La 1

20:25 Aquí la tierra

Aquí la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:50 Teledeporte 2

Teledeporte 2 22:00 Taron Egerton es Robin Hood

Taron Egerton es Robin Hood 23:45 El Escuadrón Suicida

El Escuadrón Suicida 01:45 La gran apuesta

Imprescindibles: Taron Egerton es Robin Hood (22:00) para entrar en el cine con energía; El Escuadrón Suicida (23:45) si buscas acción; y La gran apuesta (01:45) para quien se queda hasta tarde. El arranque con Telediario 2 y Teledeporte 2 facilita enganchar sin sobresaltos.

La 2

20:40 De tapas por España

De tapas por España 21:30 El Tricicle, 40 años y punto final

El Tricicle, 40 años y punto final 22:25 Me meto en un jardín

Me meto en un jardín 23:15 Me meto en un jardín

Me meto en un jardín 00:25 Hanna

Imprescindibles: El Tricicle, 40 años y punto final (21:30) por su carácter especial; Me meto en un jardín (22:25) para una noche contemplativa (segunda tanda a las 23:15); y Hanna (00:25) si quieres terminar con thriller.

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Se acerca el final de ‘Una nueva vida’

Se acerca el final de ‘Una nueva vida’ 00:27 Una nueva vida

Imprescindibles: A3 Noticias Fin de Semana (21:00) para contexto; Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55) para la previsión; y Se acerca el final de ‘Una nueva vida’ (22:10) como gancho dramático. El bloque culmina con Una nueva vida (00:27).

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro 2

Noticias Cuatro 2 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:05 El tiempo

El tiempo 21:15 Cuarto Milenio

Cuarto Milenio 21:45 Cuarto Milenio

Cuarto Milenio 00:10 Cuarto milenio

Imprescindibles: Cuarto Milenio (21:15) para entrar fuerte; Cuarto Milenio (21:45) si quieres continuidad; y Cuarto milenio (00:10) para quienes siguen hasta medianoche. La cadena mantiene misterio después del tramo informativo.

Telecinco

21:00 Informativos Telecinco

Informativos Telecinco 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 First Dates

First Dates 00:25 Universo Calleja

Imprescindibles: First Dates (22:00) para un prime light; y Universo Calleja (00:25) para el cierre con aventuras. Antes, Informativos Telecinco, El desmarque y El tiempo ordenan la entrada al entretenimiento.

laSexta

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 20:50 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:10 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:35 Alexandra Jiménez es Blanca en «TOC TOC»

Alexandra Jiménez es Blanca en «TOC TOC» 23:15 Torrente 4: Lethal Crisis

Torrente 4: Lethal Crisis 01:00 Fuga de cerebros 2

Imprescindibles: Alexandra Jiménez es Blanca en «TOC TOC» (21:35) para un formato con gancho emocional; Torrente 4: Lethal Crisis (23:15) para comedia; y Fuga de cerebros 2 (01:00) como cierre.

Cierre

La noche del lunes 17 de agosto de 2026 propone armar tu propio recorrido: noticias y tiempo como guía inicial, deporte marcando el pulso y luego la división entre cine y ficción (fuerte en La 1) y misterio (presente en Cuatro). Si buscas espectáculo, pisa La 1; si prefieres investigación, no pierdas Cuarto Milenio; para risas y entretenimiento, Telecinco y laSexta cumplen. No hace falta decidir al principio: puedes construir la noche según lo que te apetezca ver.