El 4 de agosto de 2020 las explosiones en Beirut causaron al menos 135 muertos y más de 5.000 heridos.

Ese dato inaugura una sucesión de efemérides de este día que incluye incendios forestales, cambios políticos en África y hitos deportivos.

El incendio de 2003 en Salamanca y Ávila

En 2003 un incendio arrasó unas 8.000 hectáreas entre las provincias de Salamanca y Ávila. La magnitud del fuego puso de manifiesto la dificultad de controlar incendios extensos cuando confluyen calor, sequía y orografía complicada. El episodio reavivó el debate sobre prevención y planes de emergencia, además de la coordinación operativa entre administraciones y servicios de extinción.

En zonas similares, la combinación de cortafuegos, vigilancia y recursos aéreos resulta determinante para limitar la propagación, pero la efectividad depende también de la planificación previa y del mantenimiento del monte.

El oro de Nina Zhivanevskaia en 2002

En 2002 la nadadora Nina Zhivanevskaia ganó la medalla de oro en los 50 metros espalda en los Campeonatos de Europa de Natación en Berlín. En pruebas de tan corta distancia, las diferencias suelen decidirse por centésimas.

George Robertson, nuevo secretario general de la OTAN (1999)

En 1999 el escocés George Robertson reemplazó al español Javier Solana como secretario general de la OTAN. El relevo supuso un ajuste en la representación política de la Alianza en un momento marcado por la expansión de su agenda tras la Guerra de Kosovo. La figura del secretario general actúa como coordinador político entre los países miembros y portavoz en foros internacionales.

Los cambios en ese puesto suelen repercutir en prioridades operativas y en la diplomacia cotidiana entre aliados.

Un acuerdo de paz en Tanzania en 1993

En 1993 se firmó en Tanzania un acuerdo de paz que puso fin a tres años de guerra civil. La firma implicó etapas de cese de hostilidades y el inicio de procesos de reconciliación y reconstrucción.

Burkina Faso nace como nombre en 1984

En 1984 la República de Alto Volta adoptó el nombre de Burkina Faso. El cambio nominal formó parte de un proceso político y simbólico orientado a redefinir la identidad nacional y las prioridades del nuevo liderazgo.

Más allá de la palabra, la sustitución del nombre fue un gesto con intención de marcar una ruptura con etapas previas y proyectar una imagen de renovación ante la sociedad y la comunidad internacional.

Cierre

El 4 de agosto reúne desastres, cambios de gobierno y momentos deportivos que muestran cómo una misma fecha puede condensar consecuencias locales y alcance global.