Según el avance real del lunes 3 de agosto de 2026, Luisa encuentra al bebé y, junto a Bárbara, se acerca de forma decisiva a la verdad sobre las parteras y el hijo de Adriana.

El hallazgo tensiona la Casa Grande: el avance apunta a consecuencias en la dinámica familiar alrededor de Enriqueta, Rafael —el duque— y Rosalía, y plantea decisiones difíciles que podrían cambiar alianzas y secretos ya en juego.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El capítulo arranca con un cruce de advertencias entre Hernando y Enriqueta. Según el avance, Hernando le deja claro que no debe traspasar ciertos límites; no es un reproche leve, sino una señal de que hay líneas personales y familiares que, de sobrepasarse, tendrán repercusiones.

En paralelo, Manuela toma la iniciativa y convoca un encuentro con Braulio. El reencuentro recupera complicidad entre ambos y reaviva relaciones privadas que influyen en los secretos de la trama.

En la Casa Pequeña, un gesto inocente de Pedrito deja a Pepa completamente devastada. Esa reacción sugiere que no todo el pasado está enterrado y que un momento cotidiano puede abrir heridas que muchos creían cerradas.

El avance general subraya que la investigación emocional sobre los bebés marcará la semana: el descubrimiento de Luisa y las pesquisas de Bárbara empujan la trama hacia revelaciones que afectarán tanto a la Casa Grande como al entorno del duque Rafael, con Rosalía ante decisiones clave.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 16:30

16:30 Día: lunes 3 de agosto de 2026

Entre advertencias, reencuentros y un gesto que derrumba a Pepa, ‘Valle Salvaje’ promete mantener la tensión y acercar piezas del misterio.