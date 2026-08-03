El avance de prensa sitúa el inicio del tercer bloque de Sueños de Libertad para el lunes 3 de agosto de 2026 en Antena 3.

El fragmento publicado no ofrece descripciones pormenorizadas de las escenas del capítulo de hoy; limita su nota a que la serie “continúa con su tercero”. Por ese motivo, este avance señala más el rumbo narrativo que hechos concretos: la escalada de tensiones en la saga familiar vinculada al negocio perfumero y las consecuencias de decisiones tomadas en entregas previas.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

En el capítulo de hoy, lunes 3 de agosto, la trama sigue instalada en el tercer bloque, fase en la que suele aumentar la presión sobre los vínculos familiares y los planes que parecían cerrados.

La acción, ambientada en la Toledo de los años 50, enfrenta el orgullo y la tradición de una familia perfumera con la necesidad práctica de negociar o ocultar decisiones. El avance de prensa apunta a una continuidad del conflicto: el negocio perfumero sigue siendo el epicentro donde se cruzan intereses y se redefinen alianzas, y los protagonistas deberán asumir el impacto de lo ocurrido antes del arranque semanal.

Sin detalles confirmados sobre escenas concretas del episodio, lo previsible es que este capítulo sirva para empujar piezas hacia el siguiente tramo de la historia y preparar nuevos giros.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Día: lunes, 3 de agosto de 2026

Si sigues la serie a diario, este lunes 3 de agosto tienes una cita con la intimidad de una saga perfumera en pleno corazón de Toledo: lo que ocurra en el capítulo de hoy servirá, previsiblemente, para tensionar aún más las relaciones familiares y preparar el próximo bloque.