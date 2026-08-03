El lunes 3 de agosto de 2026 arranca con el pasado de Leocadia a punto de salir a la luz, en una semana que abarca los episodios 878 al 882 y que sitúa a Ciro y Julieta en el centro del conflicto.

En el episodio de hoy la escena clave enfrenta a Ciro y Julieta: él le asegura que nunca le pondrá la mano encima, y ella le recuerda hechos de su pasado que convierten la conversación en un ajuste de cuentas emocional. La promesa de Ciro no se recibe como un cierre sino como un reto: las palabras conviven con las dudas y dejan abiertas fisuras en la convivencia del palacio.

El avance semanal adelanta además que Leocadia desvela toda la verdad sobre su pasado, un giro que, según se insinúa, tendrá consecuencias directas en la dinámica familiar durante los episodios recogidos entre el 3 y el 7 de agosto.

La tensión no se limita a lo que se dice; también pende sobre personajes ausentes. El avance plantea la pregunta “¿Qué pasará con Ángela y dónde está?”, un hilo argumental cuyo detalle no se revela en el extracto de hoy pero que alimenta la incertidumbre para los capítulos siguientes. Esa doble línea —revelaciones internas y misterios por resolver— empuja la trama hacia confrontaciones que podrían cambiar el mapa de alianzas en el palacio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE, en su horario habitual, a las 17:25. Esta programación corresponde al lunes 3 de agosto de 2026.

Sigue el capítulo de hoy para comprobar si la verdad de Leocadia modifica para siempre la vida en el palacio y cómo impacta en la relación entre Ciro y Julieta.