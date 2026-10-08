El sector promotor reclama una nueva ley del suelo, menos burocracia y mayor seguridad jurídica para acelerar la construcción de viviendas. La petición se ha realizado durante el 5 Congreso Nacional de Vivienda celebrado en Barcelona.

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El sector promotor español ha reclamado una nueva ley del suelo, una reducción de la burocracia y más seguridad jurídica para facilitar la construcción de vivienda y responder a las necesidades del mercado.

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Durante el 5 Congreso Nacional de Vivienda, celebrado en Barcelona, el presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana, defendió la necesidad de acortar los procesos administrativos y lograr que el camino para construir viviendas sea “más corto, más previsible y más capaz de responder con celeridad a las necesidades reales de la gente”.

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Vilajoana señaló durante la clausura del encuentro que es necesario avanzar hacia un pacto de Estado tras las elecciones del 29 de noviembre y pidió medidas que permitan mejorar la capacidad del sector para desarrollar nuevos proyectos.

Los promotores consideran “urgente” la aprobación de una nueva ley del suelo que permita una planificación más flexible y unos procedimientos más ágiles. Además, reclamaron una reducción de la carga burocrática y mayores garantías jurídicas para impulsar la actividad.

Otro de los puntos destacados por el sector fue la necesidad de aumentar la financiación para nuevos proyectos y cubrir las dificultades existentes en determinadas fases de la producción de vivienda. En este sentido, APCEspaña señaló que la financiación bancaria y las alternativas existentes deben actuar como herramientas complementarias.

Los promotores también pusieron el foco en la necesidad de incrementar la capacidad productiva mediante la industrialización del sector. Según explicaron, este modelo permite reducir costes, mejorar la productividad y ofrecer plazos más previsibles, además de aportar mayor calidad y seguridad en los procesos de construcción.

El sector considera que estos cambios son necesarios para mejorar la respuesta del mercado de vivienda y facilitar el desarrollo de nuevas promociones.