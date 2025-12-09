Barcelona y Eintracht de Frankfurt se enfrentan hoy martes 9 de diciembre a las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou, en el partido correspondiente a la jornada 6 de la liguilla de la Champions League. Ambos equipos llegan al encuentro con la necesidad de sumar puntos para mantener sus opciones en la máxima competición europea.

El Barça, tras su derrota frente al Chelsea en la última jornada, se encuentra fuera de las posiciones de acceso directo a los octavos de final, ocupando actualmente la decimoctava posición con 7 puntos, lo que obligaría al equipo a pasar por la repesca para avanzar de ronda. Por su parte, el Eintracht de Frankfurt llega tras perder contra el Atalanta y ocupa la vigesimoctava posición con 4 puntos, lo que lo deja prácticamente eliminado de la competición.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro se disputará a las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou y se podrá seguir en directo a través del canal Movistar. Desde dos horas antes, se ofrecerá la previa del partido y los onces iniciales, y al finalizar, se podrá acceder a la crónica, declaraciones de los protagonistas y el resumen con los mejores goles y jugadas.

El Barça afronta el choque con la presión de recuperar su camino en la Champions League, mientras que el Eintracht buscará una victoria histórica en territorio español para cerrar con dignidad su participación en la competición.